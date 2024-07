Zapalenie krtani powoduje problemy z przełykaniem podczas jedzenia czy wypowiadaniem się. Ból gardła może być tak duży, że odczuwamy go podczas snu czy w chwili, gdy nie mówimy i nie jemy.

Oprócz stosowania leków (zapalenie krtani to choroba, która powinna być leczona przez specjalistę – lekarza pierwszego kontaktu lub laryngologa), można wypróbować domowe sposoby, które mogą zmniejszyć dyskomfort. Jest nim na pewno płukanka z wody z dodatkiem kuchennej soli jodowanej.

Domowe sposoby na zapalenie krtani przygotujesz z produktów, z których korzystasz na co dzień. Oto kilka z nich:

1. Płukanka – domowej roboty płukanka może być przygotowana z kuchennej soli jodowanej, która odkaża gardło i udrożnia nos. Możesz sięgnąć również po zioła – rumianek, tymianek lub szałwię, ponieważ działają antybakteryjnie. Zalej wrzątkiem jedną torebkę ziół i odstaw do zaparzenia na kwadrans pod przykryciem. Odczekaj później jeszcze kwadrans, aby napar stał się lekko ciepły i przepłucz gardło. Możesz to powtarzać dwa razy dziennie.

2. Inhalacje – jest to świetny sposób na poprawę kondycji górnych dróg oddechowych, szczególnie, gdy zapaleniu krtani towarzyszy kaszel i katar. Opary z wrzącej wody z miętą idealnie udrożnią nos, złagodzą objawy bólu gardła i wspomogą oddychanie. Mięta ma właściwości antybakteryjne i przeciwbólowe.

3. Nabiał – jedz jogurty, pij kefir - prozaiczne, a jakie skuteczne. W ich składzie występują dobroczynne probiotyki, które łagodzą objawy zapalenia krtani i gardła. Nie zapominaj, że przed zjedzeniem nabiał powinien chwilę postać w temperaturze pokojowej, aby nie był zbyt zimny.

4. Woda – podczas zapalenia krtani górne drogi oddechowe, a szczególnie krtań, jest wysuszona i podrażniona, dlatego powinno się pić wodę często, małymi łykami. Podobnie jak nabiał powinna mieć temperaturę pokojową.

5. Cytrusy – rozrzedzają śluz, gromadzący się w gardle. Dlatego powinno się dodawać sok ze świeżo wyciśniętej cytryny, grejpfruta czy pomarańczy do wody albo przynajmniej plasterek cytryny do herbaty. Warto pamiętać, że cytrusy są bogate w witaminę C, która wzmacnia odporność.

6. Miód – zjedz łyżkę miodu. Niech się rozpływa w ustach, a dzięki temu powoli będzie wpływał do gardła. Łagodzi on objawy zapalenia, niweluje podrażnienia i koi dolegliwości bólowe.

Domowe sposoby na zapalenie krtani są skuteczne, należy jednak pamiętać, że to choroba i powinna być skonsultowana z lekarzem. W większości przypadków domowe sposoby to tylko dodatkowe, poboczne metody leczenia, które powinno być skonsultowane z lekarzem.