Po długim milczeniu i spekulacjach na temat tajemniczego zniknięcia księżnej Kate, royalsi wreszcie zabrali głos. Żona księcia Williama sama opowiedziała, dlaczego zrobiła przerwę od obowiązków i nie wie, kiedy będzie mogła do nich wrócić. Niestety przekazała smutne wieści. U Kate Middleton zdiagnozowano zmiany nowotworowe. Ukochana następcy tronu poddała się już chemioterapii. Po ujawnieniu choroby otrzymała wiele wyrazów wsparcia, jednak to nie zakończyło spekulacji. Teraz pojawiły się wątpliwości co do komunikatu rzecznika w sprawie jej zdrowia.

Rzecznik pałacu wprowadził opinię publiczną w błąd w sprawie zdrowia księżnej Kate?

Ostatnio rzecznik księżnej Kate zabrał głos w sprawie jej powrotu. Pałac poinformował, że nie zamierza dzielić się szczegółami na temat choroby żony następcy trony, ponieważ jak każdy człowiek ma prawo do tajemnicy medycznej. Dodano, że jak na razie nie wiadomo, kiedy będzie mogła wrócić do obowiązków. O tym mają zadecydować przede wszystkim lekarze, którzy cały czas nadzorują jej leczenie.

Kate Middleton Rex Features/East News

Pojawiły się wątpliwości co do oświadczenia rzecznika, które pojawiło się w mediach w pierwszej połowie marca. Wówczas biuro prasowe royalsów powiadomiło, że księżna Kate przeszła operację, jednak zabieg nie miał na celu usuwania zmian nowotworowych. Wbrew spekulacjom internautów, które pojawiły się w sieci, opinia publiczna niekoniecznie została wprowadzona w błąd.

Kate Middleton Rex Features/East News

Głos zabrał dr Syma Igbal, onkolog z USC Norris Comprehensive Cancer Center. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że księżna Kate była operowana z innych przyczyn, natomiast zmiany nowotworowe lekarze mogli wykryć przy okazji w trakcie zabiegu. Według eksperta czasem rak w okolicy jamy brzusznej może jedynie przypominać inne schorzenie, jak choćby kamienie w pęcherzyku żółciowym.

Kate Middleton Rex Features/East News

Bywa, że medycy dopiero podczas operacji odkrywają, że mają do czynienia z innym problemem, niż zakładali początkowo. W obu przypadkach lekarze pobierają tkanki, które kierują na badania histopatologiczne. Dopiero po dokładnym przebadaniu próbek można stwierdzić to, czego nie da się ustalić na sali operacyjnej. Natomiast dr Karlan dodał, że wykrycie nowotworu po zakończonej interwencji chirurgicznej to nieczęste zjawisko, ale czasem występuje.

