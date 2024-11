Vanessa Aleksander z pewnością była fenomenem 15. edycji "Tańca z gwiazdami", która zgarniała najwyższe noty od jury. Taniec aktorki sprawiał, że wszyscy oglądający mieli gęsią skórkę. Jej genialne występy były rezultatem intensywnych treningów i ducha walki, dlatego nikogo nie zaskoczyła jej wygrana. Niestety po finale aktorka nie poczuła się najlepiej i produkcja musiała wezwać karetkę. Teraz menadżer gwiazdy zdradził, jak się ona czuje i co jej dolegało.

Nowe wieści o stanie zdrowia Vanessy Aleksander

Finał 15. edycji tanecznego show Polsatu z pewnością przejdzie do historii programu. Dawno w finale nie było tyle wzruszeń, a to wszystko za sprawą utalentowanych finalistów. Vanessa Aleksander poruszyła do łez w "Tańcu z gwiazdami" swoim ostatnim występem i razem ze swoim tanecznym partnerem zgarnęli "Kryształową kulę" i nagrodę pieniężną. Para już w pierwszym odcinku otrzymała "cztery dziesiątki" i z odcinka na odcinek kontynuowali dobrą passę, a widzowie nie mieli wątpliwości, że to właśnie im należy się wygrana.

Po zwycięstwie pary wyszło na jaw, że aktorka tańczyła z kontuzją, o czym nie chciała mówić wcześniej. Jednak na tym niepokojące wieści się nie skończyły. Po finale do Vanessy Aleksander przyjechała karetka, ponieważ aktorka źle się poczuła. Cały czas przy niej był jej taneczny partner Michał Bartkiewicz, który dotrzymywał jej towarzystwa w trudnych chwilach.

Vanessa Aleksander źle się poczuła i już w garderobie udzielono jej pierwszej pomocy. Tańczyła pomimo kontuzji, otrzymała leki przeciwbólowe. Zadzwoniono także po karetkę — przekazało biuro prasowe Polsatu w rozmowie z Plejadą.

W poniedziałek Plejada skontaktowała się z menadżerem Vanessy Aleksander, by zapytać o jej stan zdrowia. Okazuje się, że emocje wzięły górę i teraz potrzebny jest jej przede wszystkim odpoczynek.

Jest lepiej. Musi po prostu trochę odpocząć — przekazał manager gwiazdy.

Menadżer zdradził również, co dolegało gwieździe i że czuje się już lepiej. Intensywne treningi i kontuzja przejęły nad nią górę. Na szczęście aktorka odezwała się do fanów późnym wieczorem i podziękowała im za głosy i wygraną.

Zasłabła z powodu różnych czynników. Przede wszystkim przez bardzo intensywny czas i przez kilkumiesięczne codzienne treningi. Dodatkowo w ostatnich dniach jeszcze ta kontuzja — ona też nie pomogła — dodał.

A my jeszcze raz gratulujemy Vanessie Aleksander i Michałowi Bartkiewiczowi zwycięstwa i mamy nadzieje, że aktorka czuje się już znacznie lepiej.

