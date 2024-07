Edyta Górniak trafiła do szpitala! Jak udało nam się wczoraj dowiedzieć, artystka cierpi na zapalenie gardła, przez co została zmuszona do przełożenia swojego koncertu w Warszawie. 20 listopada na warszawskim Torwarze miał się odbyć finał trasy koncertowej "Love 2 Love". Niestety, jak podaje Fakt, stan zdrowia Edyty Górniak jest poważny. Artystka straciła głos i trafiła do szpitala w Los Angeles.

Edyta praktycznie przestała mówić. Lekarze podali jej antybiotyki i sterydy, ale ich diagnoza była bezlitosna: Edyta dostała zakaz śpiewania przez dwa tygodnie. Edyta jest załamana. Bilety na koncert na Torwarze zostały wyprzedane praktycznie w całości. To miał być wielki show z udziałem m.in. Donatana i Cleo - w rozmowie z tabloidem zdradza znajomy Edyty Górniak.

Trzymamy wiec kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia! Miejmy nadzieję, że Edyta Górniak pod opieką specjalistów już wkrótce zapomni o problemach zdrowotnych!

