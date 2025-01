Na początku 2024 roku fani zaczęli się zastanawiać, dlaczego księżna Kate zniknęła. Po wielu tygodniach jej nieobecności internauci snuli już teorie spiskowe. Niektórzy podejrzewali nawet księcia Williama o romans i spekulowali o rzekomym rozwodzie pary. Pod koniec marca przyszła królowa opublikowała nagranie, które wstrząsnęło mediami. Żona następcy tronu ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. We wrześniu przekazała, że zakończyła chemioterapię. Zapowiedziała też powrót do obowiązków i pojawiła się na bożonarodzeniowym koncercie w Opactwie Westminsterskim. Sympatycy brytyjskiej rodziny królewskiej cały czas zastanawiają się, czy księżna Walii jest już zdrowa. Podczas styczniowej wizyty w londyńskim szpitalu Kate poinformowała, że jej choroba jest w remisji.

We wtorek, 14 stycznia księżna Kate zabrała głos w sprawie choroby. Przyszła królowa odwiedziła londyński szpital, w którym przechodziła leczenie. Żona księcia Williama musiała poddać się chemioterapii po trudnej diagnozie. Za jej powrót do zdrowia odpowiadają lekarze z kliniki Royal Marsden położonej w centrum miasta.

Ukochana następcy tronu spotkała się z pacjentami oraz personelem szpitala. W trakcie wizyty podziękowała specjalistom za profesjonalną opiekę. Przy okazji zaskoczyła wyznaniem na temat swojego zdrowia.

To ulga, że teraz jestem w remisji i nadal skupiam się na powrocie do zdrowia. Jak każdy, kto doświadczył diagnozy raka, wie, że potrzeba czasu, by przystosować się do nowej normalności. Jednak z niecierpliwością czekam na satysfakcjonujący rok

– napisała na Instagramie księżna Kate.