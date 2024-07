1 z 10

To był dla Allana Krupy bardzo ważny dzień! Syn Edyty Górniak zakończył rok szkolny w jednej z krakowskich szkół, do której zaczął uczęszczać zaledwie kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, że gwiazda pod koniec ubiegłego roku podjęła decyzję o przeprowadzce do Krakowa i zakupie domu pod miastem, który ponoć kosztował 1,5 mln złotych. Jak Allan zniósł przeprowadzkę?

Tak naprawdę to Allan przekonał mamę, by zamieszkali w Krakowie. Zawsze był na koncertach, które tam dawała, ostatnio walentynkowym, i miasto mu się spodobało. Poza tym oboje mają tu przyjaciół - zdradził przyjaciel artystki w rozmowie z "Party".

Artystka w jednym z wywiadów powiedziała, że Allan cieszył się na zmianę środowiska, a do tego oboje wiedzieli, że w Krakowie będą mieli większy spokój. Tam pod szkołą Allana nie stoją codziennie paparazzi, jak to miało miejsce w Warszawie. Jednak na zakończeniu roku szkolnego syna Edyty Górniak pojawili się. Piosenkarka była bardzo dumna z syna, który po raz kolejny zakończył rok ze świetnymi ocenami. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

ZOBACZ: Zobacz, jak wygląda dom Edyty Górniak pod Krakowem! Gwiazda mieszka na luksusowym osiedlu ZDJĘCIA