Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" świętuje dziś zakończenie roku szkolnego swojej córki Stefanii. Była uczestniczka hitu Telewizji Polskiej podczas relacji na InstaStories opowiedziała, co wydarzyło się podczas uroczystości i nie ukrywała ogromnych emocji. Marta Paszkin przyznała, że ta sytuacja doprowadziła ją do płaczu.

Dziś wszyscy uczniowie mają powody do radości i świętowania. Dokładnie 21 czerwca dzieci kończą rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Dumne mamy chętnie pokazują w sieci zdjęcia z uroczystości szkolnych i prezentują świadectwa swoich pociech. Wśród mam, których dzieci zakończyły dziś naukę jest Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony". Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach jest w stałym kontakcie z fanami i chętnie pokazuje na Instagramie, jak wygląda jej codzienność. Ostatnio okazało się, że Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony' przeżyli chwile grozy na lotnisku- Marta opowiedziała wówczas, co wydarzyło się podczas rodzinnego urlopu, na który wybrali się tuż przed zakończeniem roku szkolnego.

Marta Paszkin i jej rodzina wrócili już do Polski i dziś była uczestniczka "Rolnik szuka żony" wybrała się na zakończenie roku szkolnego córki, Stefanii. Podczas relacji na InstaStories nie ukrywała emocji opowiadając o tym, co wydarzyło się na zakończeniu!

Okazuje się, że córka Marty Paszkin zakończyła dziś edukację wczesnoszkolną i już od września rozpocznie naukę w czwartej klasie. Dziś dla Stefanii i jej kolegów był więc wyjątkowy dzień, w którym musieli pożegnać się ze swoją wychowawczynią. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" podczas relacji w sieci zdradziła, że prawie wszyscy płakali.

Jejku wiecie co? Już jesteśmy po zakończeniu roku szkolnego i to było takie zakończenie, które się zakończyło płaczem. Co drugie dziecko płakało włącznie z chłopcami a to dlatego, że skończyła się nauka wczesnoszkolna, przez trzy lata jedna nauczycielka od wszystkiego- genialna, wspaniała- dzieci się z nią żegnały i płakały, tuliły. Nawet matkom się udzieliło, w tym mi

relacjonowała Marta Paszkin.