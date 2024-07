Edyta Górniak jest widywana w Krakowie z tajemniczym mężczyzną. Krążą plotki, że diwa przeprowadziła się do Krakowa dla nowej miłości. Jak udało nam się ustalić to... nieprawda! "Życie na gorącą" opublikowało zdjęcia Edyty Górniak z tajemniczym mężczyzną, sugerując, że to dla niego gwiazda wyjechała z Warszawy. Kim jest?

Edyta Górniak ma nowego partnera i menedżera?

Owszem, Edyta Górniak była widywana w Krakowie w towarzystwie pewnego mężczyzny. Dlatego też pojawiły się plotki, że to dla niego przeprowadziła się do tego miasta. Jak podaje tygodnik, tym mężczyzną jest 49-letni Lesław Iwaniuk, organizator koncertów, ostatnio związany ze studiem filmowym Alwernii.

"Życie na gorąco" ma ich wspólne zdjęcia, m.in. z samochodu Iwaniuka czy ze wspólnych zakupów. Gazeta sugeruje, że parę łączy coraz więcej...

Według naszych ustaleń, prawda jest jednak inna. Gwiazda nie planuje z nim wspólnej przyszłości, zwłaszcza że jej sąsiad ma już rodzinę. Ponadto - wbrew doniesieniom tygodnika - Iwaniuk nie jest jej nowym menadżerem. Edyta wciąż pracuję z tą samą ekipą, z której jest bardzo zadowolona.

Paparazzi nie dają spokoju Edycie Górniak, odkąd zmieniła miejsce zamieszkania, więc takie zdjęcia nikogo nie dziwią. Ktoś wysunął chyba jednak zbyt pochopne wnioski... Edyta skupia się teraz na pracy i Eurowizji. I to zajmuje jej cały czas.

Edyta Górniak nie ma nowego faceta!

Edyta Górniak zamieszkała niedawno w Krakowie.

Edyta Górniak skupia się teraz na pracy.