Edyta Górniak przeprowadziła się niedawno do Krakowa! Diwa kupiła piękną willę na nowoczesnym osiedlu za ponad 1,5 mln. Niestety, Edyta Górniak ma sporo problemów przez paparazzi, którzy nie dają jej spokoju. W środę gwiazda przyleciała do Warszawy na próby przed ostatnim koncertem z wielkiej trasy "Love 2 Love". (to podczas niego fani usłyszą jej propozycję na Eurowizję 2015 - utwór "Grateful"). Zanim jednak udało jej się dostać na lotnisko, miała stresującą przeprawę z fotoreporterami.

Edyta Górniak eskortowana przez policję!

Edyta Górniak kupiła dom na strzeżonym osiedlu w Krakowie. Kiedy ta informacja pojawiła się w mediach, paparazzi oszaleli. Żeby zrobić zdjęcia nowej posiadłości Górniak, obstawili całe osiedle, czekając na pojawienie się gwiazdy. Okazji było wiele - w końcu wokalistka przez kilka dni urządzała mieszkanie, a więc często z niego wychodziła. Ponadto paparazzi próbowali zrobić zdjęcia osiedla za pomocą... drona! Ich zainteresowanie nowym domem piosenkarki doprowadziło do nerwowych sytuacji.

Kiedy w środę Edyta w spokoju chciała dotrzeć na lotnisko w Krakowie, pojawiły się pierwsze problemy. Jeden paparazzo miał jej zablokować drogę swoim samochodem, przez co artystka nie mogła wyjechać ze swoim kierowcą. Podobno o mały włos nie doszło do stłuczki - na szczęście w aucie nie było Allana. Musiała interweniować ochrona osiedla oraz inni mieszkańcy. Na miejsce trzeba było wezwać policję:

Paparazzi, odkąd dowiedzieli się, że Edyta mieszka w Krakowie i kupiła tu dom, nie cofną się przed niczym, żeby mieć jej nowe zdjęcia. Ta sytuacja pokazała, że może to być niebezpieczne, także dla jej syna, Allana. Wiadomo, Edyta wzbudza ogromne emocje i zainteresowanie, ale pewnych granic nie można przekraczać. Można mieć tylko nadzieję, że takie historie już nie będą miały miejsca - mówi nam osoba z otoczenia diwy.

Dopiero w eskorcie dwóch radiowozów Edyta Górniak mogła spokojnie dojechać na lotnisko i polecieć do Warszawy na próby. Mamy nadzieję, że była to ostatnia taka sytuacja...

Tymczasem Górniak wyjątkowo potrzebuje teraz spokoju. Niedługo być może weźmie udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016. Artystka chce reprezentować nasz kraj z utworem "Grateful". Czy jej się uda? Fani nie mają wątpliwości.

Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa.

Życie Edyty Górniak wzbudza ogromne zainteresowanie!

Edyta Górniak przeszła wiele przez paparazzi! Musi zadbać o bezpieczeństwo Allana.