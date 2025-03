Tymoteusz Puchacz, jeden z bardziej rozpoznawalnych zawodników polskiej reprezentacji w piłce nożnej, znów znalazł się w centrum medialnych plotek. Miesiąc temu piłkarz został zauważony w towarzystwie Oliwii Nincevic, influencerki i uczestniczki programu „Moja mama i twój tata”. Teraz ta dwójka ponownie pojawiła się razem, a wspólne zdjęcia tylko podsyciły spekulacje na temat ich relacji.

Nowa dziewczyna (?) Tymoteusza Puchacza

Tymoteusz Puchacz po raz kolejny znalazł się w centrum medialnego zainteresowania, tym razem za sprawą swojego życia prywatnego. Choć wcześniej łączono go z Julią Wieniawą, piłkarz niedawno opublikował na Instagramie zdjęcie z atrakcyjną brunetką. Okazało się, że to Oliwia Nincevic - influencerka, która zdobywa coraz większą popularność w mediach społecznościowych.

W niedzielę Puchacz opublikował serię zdjęć z ostatnich tygodni, a wśród nich znalazły się dwie fotografie z Oliwią. 24-latka nie pozostała obojętna na post sportowca - w komentarzu zamieściła kilka emotikonek, w tym serca. Dodatkowo w opisie zdjęcia pojawił się napis po łacinie: "Sursum corda", co oznacza "W górę serca". Co ciekawe, już w lutym para(?) była widziana razem w Londynie, co wywołało spekulacje na temat ich relacji. Choć Puchacz i Nincevic oficjalnie nie potwierdzili związku, ich wspólne zdjęcia i wymiana czułych gestów sugerują, że coś może być na rzeczy.

Kim jest Oliwia Nincevic?

Oliwia Nincevic to popularna influencerka, która aktywnie działa w mediach społecznościowych, zdobywając coraz większą popularność na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube. Na swoich profilach chętnie dzieli się treściami związanymi z modą, urodą i lifestylem, przyciągając uwagę tysięcy obserwatorów. Oliwia jest również autorką podcastu, w którym porusza tematy związane z rozwojem osobistym, relacjami i codziennymi wyzwaniami.

Influencerka z powodzeniem rozwija także swoją markę biżuterii, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród jej fanek. Szersza publiczność miała okazję poznać Oliwię dzięki programowi "Moja mama i twój tata", gdzie dała się zapamiętać jako pewna siebie, charyzmatyczna i przebojowa uczestniczka. Jej silna osobowość oraz aktywność w sieci sprawiają, że coraz częściej pojawia się na "medialnym radarze".

