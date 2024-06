Weronika Książkiewicz nie za wiele mówi o swoim życiu prywatnym. Prawdopodobnie dlatego informacja o jej ślubie dotarła do mediów ze sporym opóźnieniem, bo aktorka jest już kilka miesięcy po ważnej uroczystości. Kto skradł serce 43-latki? Już wszystko jasne!

Weronika Książkiewicz na swoim koncie ma pełno ról w serialach i filmach. Można ją kojarzyć m.in. z takich produkcji jak "Furioza", "Planeta singli", "Powrót do tamtych dni" czy kultowego serialu "BrzydUla". Aktorka o swoim życiu prywatnym nie mówi za wiele, jednak wiadomo, że przez pewien czas związana była z niedawno zmarłym Krzysztofem Latkiem, z którym ma 14-letniego syna Borysa. Jak się okazuje, 43-latka w ostatnim czasie wyszła za mąż i to nie raz!

Weronika Książkiewicz o swoim podwójnym ślubie opowiedziała w programie "Ewa i jej przyjaciele", który transmitowany jest na antenie TVP3.

W rozmowie z "Super Expressem" 43-latka wyznała, że jej mężem został pochodzący z Izraela 62-letni Heskel Nathaniel. Wiadomo, że 62-letni ukochany Weroniki, urodził się w Izraelu. Studiował zarządzanie oraz administrację w biznesie w Londynie, a później zdecydował się, by wyjechać do Berlina, gdzie działał jako przedsiębiorca i dyrektor w branży nieruchomości. Para najprawdopodobniej poznała się chwilę przed pandemią i zostali ze sobą rozdzieleni ze względu na obostrzenia, które wówczas obowiązywały. Książkiewicz stwierdziła, że jeśli to przetrwają, już zawsze będą razem.

Normalnie nie dzielę się takimi zdjęciami, ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna. Próbuję zachować spokój, ale trochę już wariuję i chodzę po ścianach. Krótko mówiąc, strasznie tęsknię. HEZI, you are my treasure, I miss you so much.... Naprawdę mi odbiło, że coś takiego wstawiłam. Czy jest tu ktoś, kto też został tak rozdzielony? Jest to bardzo ciężkie, ale wierzę w to, że to, co się teraz dzieje, połączy nas na wieki

- pisała wówczas na Instagramie.