Decyzję o przeprowadzce z Warszawy do Krakowa Edyta Górniak podjęła spontanicznie w Nowy Rok. Tuż po koncercie sylwestrowym, który tam zagrała, z pomocą przyjaciół artystka zaczęła szukać domu dla siebie i syna Allana. Idealne lokum znalazła w Mogilanach.

Willa mieści się na chronionym osiedlu na obrzeżach Krakowa. Edyta wybrała to miejsce, bo jest eleganckie, kameralne i położone nieopodal lotniska, co było dla niej kluczowe - zdradził w rozmowie z "Party" znajomy wokalistki.

Ale to nie koniec nowości! "Party" ustaliło, że na przeprowadzkę do stolicy Małopolski namówił... mężczyzna! W dodatku bliski jej sercu. Kim on jest?

Tak naprawdę to Allan przekonał mamę, by zamieszkali w Krakowie. Zawsze był na koncertach, które tam dawała, ostatnio walentynkowym, i miasto mu się spodobało. Poza tym oboje mają tu przyjaciół - dodał przyjaciel artystki.

Allan zaliczył wszystkie przedmioty w starej szkole i pomyślnie zdał egzaminy do nowej placówki w Krakowie. Chłopiec nie miał też problemów z adaptacją. Z rówieśnikami zapoznał go przyjaciel, z którym uczy się teraz w jednej klasie.

