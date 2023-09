Joanna Opozda, korzystając ze słonecznej pogody, wybrała się na spacer z synkiem i psem. Paparazzi uchwycili aktorkę, spędzającą czas na osiedlu i w parku. Tym razem na jej twarzy zagościł uśmiech. Zobaczcie najnowsze zdjęcia aktorki. Joanna Opozda z synem i psem. Nowe zdjęcia paparazzi Joanna Opozda każdą chwilę poświęca synowi. Znalazła sposób, jak poradzić sobie z powrotem do pracy i opieką nad małym Vincentem. Joanna Opozda zabiera dziecko do pracy, a na planie nowego filmu, w którym zagra będzie czekał prywatny kamper. Aktorka będzie mogła również liczyć na pomoc swojej mamy i siostry. Joanna Opozda podkreśla, że od narodzin chłopca sprawuje nad nim samotną opiekę i samodzielnie utrzymuje rodzinę. Niedługo spotka się w sądzie z Antonim Królikowskim na rozprawie rozwodowej. Antoni Królikowski ujawnił, czego domaga się w pozwie rozwodowym. Byli małżonkowie będą się sądzić w kwestii alimentów i opieki nad dzieckiem. Mały Vincent na co dzień mieszka z mamą. Paparazzi właśnie przyłapali Joannę Opozdę na spacerze z synkiem. Zobacz także: Antoni Królikowski z mamą i ciocią przyjechał spotkać się z synkiem. Zdjęcia paparazzi Joanna Opozda wybrała się do pobliskiego parku. Jej ukochany pies dzielnie towarzyszył jej, idąc przy nodze a część podróży spędził w dolnej części wózka. Joanna Opozda w trakcie spaceru rozmawiała również przed telefon i ewidentnie nie opuszczał jej dobry humor. Mały Vincent smacznie spał w wózku, a cały spacer przebiegł bezproblemowo. Zobacz także: Antoni Królikowski ujawnia, czego domaga się w pozwie rozwodowym. Wzruszające słowa o Vincencie! Internauci zastanawiają się, jak wygląda mały Vincent. Jednak Joanna Opozda i Antoni Królikowski jeszcze przed rozstaniem zdecydowali, że nie będą pokazywać wizerunku dziecka publicznie. Joanna Opozda...