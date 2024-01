Edyta Górniak w rozmowie z mediami przekazała niepokojącą informację. Gwiazda tuż po występie na sylwestrowym koncercie w TVP zdradziła, jakie ma plany na 2024 rok, ale to co powiedziała naprawdę mocno zaskakuje. Co dalej z karierą Edyty Górniak? Takiego wyznania nie spodziewał się chyba nikt.

Co z karierą Edyty Górniak?

Edyta Górniak należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Piosenkarki nie może zabraknąć na wielkich festiwalach czy koncertach sylwestrowych podczas których zachwyca swoim głosem. Ostatnio jednak artystka niczym Barbie na scenie w Zakopanem podzieliła fanów - później Edyta Górniak tłumaczyła się z występu na "Sylwestrze z Dwójką" wyznając, że dała z siebie wszystko.

Niestety, teraz gwiazda zaniepokoiła swoim wyznaniem informując o swoich planach na 2o24 rok. Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że jest już zmęczona i marzy o odpoczynku.

Odpoczynek to jest moje wielkie marzenie po tak intensywnym sezonie. Nie pierwszy raz miałam taki maraton, ale bardzo mocno w kościach i w sprawach związanych ze zdrowiem czuję. Przez ostatnie pół roku przepracowałam niemal każdy dzień. Dosłownie miałam pojedyncze dni, kiedy nie musiałam czegoś robić, ale cieszę się ze wszystkich projektów, które zrobiłam w zeszłym roku, tych większych i tych mniejszych. wyznała Edyta Górniak.

Co z karierą Edyty Górniak? Gwiazda podziękowała fanom za wsparcie, ale już zapowiedziała, że na jakiś czas znika ze sceny.

To był niesamowity rok, piękny i owocny, ale jestem już bardzo zmęczona. Już trzy, cztery projekty temu, ze nie dociągnę do końca roku, ale udało się. Dziękuję za modlitwy i wsparcie. Wiem, że się wielu fanów modli za moja siłę, za moje zdrowie, żebym miała witalność i dawała radę

Muszę odpocząć, więc jak 1 stycznia wyłączę telefon, to nie będzie mnie do kwietnia, no chyba, że pojawia się jakieś mega projekty dodała.

Jesteście zaskoczeni? Mamy nadzieję, że wkrótce Edyta Górniak wróci i znów będzie zachwycać swoim głosem.