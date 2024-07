Edyta Górniak ostatnie kilka tygodni poświęciła pracy nad nową płytą i singlem. Długo oczekiwana premiera zbliża się już wielkimi krokami, a gwiazda zaszyła się w studiu nagraniowym. Znalazła jednak chwilę, aby wyjechać do ukochanej Portugalii, w której niegdyś mieszkała. Przypomnijmy: Górniak wyjechała na wakacje ze znanym projektantem. Podała tytuł singla

Ostatnio jednak prasa bulwarowa skupiła się na życiu prywatnym diwy. Od kilku dni w prasie pojawiały się doniesienia mówiące o tym, iż Edyta rozstała się z Piotrem Schrammem, z którym jest związana już od trzech lat. Nagłówki krzyczały o końcu wielkiej miłości i burzliwym rozpadzie związku, a jak jest naprawdę? Górniak postanowiła odnieść się do tych plotek na swoim Facebooku. Gwiazda dała jasno do zrozumienia, że o rozstaniu nie ma mowy.



Nie sposób odnosić się obecnie do każdej z nieprawdziwych publikacji prasowych. Nie rozumiemy tej sytuacji, ale może dlatego, że żyjemy w innej przestrzen... Siła, spokój, mądrość, pokora. And LOVE... Prawda jest "nudna", ale gdyby któremuś z Mediów potrzebne było oświadczenie w tym temacie, to zamieszczone na tym FB przed ok. rokiem, jest nadal aktualne - czytamy w oświadczeniu Edyty.