Sandra Kubicka i Aleksander Baron przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, a ich życie prywatne wzbudzało ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Jednak nieco ponad dwa tygodnie temu modelka zaskoczyła wszystkich, ogłaszając na Instagramie, że ich małżeństwo dobiegło końca. Ta nagła decyzja o rozstaniu wzbudziła ogromne zainteresowanie i poruszyła wiele osób ze świata show-biznesu.. W tej sprawie nie mógł milczeć Kuba Wojewódzki, który, jak zawsze, postanowił wyrazić swoją opinię w typowy dla siebie sposób.

Reklama

Kuba Wojewódzki o rozwodzie Kubickiej i Barona

Temat rozwodu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona nie tylko zdominował media, ale również pojawił się w zestawieniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Kubę Wojewódzkiego dla "Polityki". Dziennikarz, jak to ma w zwyczaju, nie szczędził ostrych słów i odniósł się do tej głośnej sprawy w swoim charakterystycznym stylu, nie bojąc się wyrazić swojego zdania.

Wojewódzki skomentował rozwód, zauważając, że decyzja o rozstaniu nadeszła prawie dokładnie w rocznicę ich ślubu. Słowa te miały nie tylko podkreślić moment, w którym zakończył się związek tej pary, ale również stanowiły swoisty komentarz do długości ich małżeństwa, które trwało zaledwie rok.

Szok i niedowierzanie. Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Prawie dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu. - napisał Wojewódzki.

Jednak to, co wywołało największą burzę, to krytyka, którą Wojewódzki skierował pod adresem Barona. Dziennikarz postanowił w swoich słowach zawrzeć kontrowersyjny osąd, pisząc:

Baron to ciekawy osobnik. Jeśli Bóg stworzył człowieka, to on jest końcówką kolekcji - oznajmił Wojewódzki.

Te słowa nie pozostawiły wątpliwości, że Wojewódzki nie ma w stosunku do wokalisty zbyt pochlebnego zdania.

Historia związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Związek Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona przez długi czas był jednym z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Ich relacja rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, kiedy media zaczęły donosić o ich uczuciu. Wówczas Kubicka była po rozstaniu z narzeczonym, a Baron zakończył swój związek z Blanką Lipińską. Para szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych duetów w Polsce, dzieląc się z fanami swoimi romantycznymi chwilami i podróżami.

W grudniu 2023 roku Baron oświadczył się Sandrze podczas wyjazdu do Dubaju, co stało się szeroko komentowanym wydarzeniem w mediach. Zaledwie kilka miesięcy później, w kwietniu 2024 roku, para wzięła ślub, a w maju powitali na świecie swojego syna, Leonarda. Początkowo wszystko wskazywało na to, że Kubicka i Baron tworzą szczęśliwą rodzinę, jednak pod koniec 2024 roku ich relacja uległa dramatycznej zmianie. Sandra zdecydowała się złożyć pozew o rozwód, co było ogromnym zaskoczeniem dla wielu ich fanów.

Zobacz także: