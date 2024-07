1 z 5

Edyta Górniak przynajmniej dwa razy do roku urządza sobie krótkie wakacje. Jej ukochanym miejscem na ziemi jest Tajlandia, gdzie odnajduje spokój, regularnie ćwiczy jogę i próbuje naturalnych potraw. Gwiazda nie lubi zdradzać zbyt wielu szczegółów swoich wyjazdów, ale niedawno pochwaliła się kilkoma pięknymi zdjęciami z jednej z wypraw. Przypomnijmy: Górniak bez makijażu pochwaliła się rajskimi wakacjami. Opublikowała piękne zdjęcia

Ostatnie tygodnie Edyta spędziła w studiu nagraniowym, gdzie pracuje nad nowymi utworami na swoją kolejną płytę. Znalazła jednak czas na krótki wypad do Portugalii, gdzie przed laty mieszkała. Wokalistka poleciała do Lizbony razem z Łukaszem Jemiołem. Znany projektant i Górniak będą gośćmi tamtejszego Fashion Weeka, a portugalski kraj to miejsce szczególnie dla diwy - niegdyś miała tam piękny dom. Edyta podzieliła się wrażeniami z fanami na Facebooku i przy okazji zdradziła tytuł nowego singla.



Wyleciałam z kraju na kilka dni na Fashion Week, aby obejrzeć pokaz Wspaniałego polskiego Projektanta - Łukasza Jemioła z kolekcji "The Sense". (...) Myślę, że jest to wspaniała okazja, aby przekazać Wam, że już niebawem będę mogła zapowiedzieć dokładny dzień Premiery Nowego Singla. Dziś jednak zdradzam Wam jego tytuł.. Wyszłam więc ze studia, a w głowie Kochani mam tylko jedno .. "YOUR HIGH" - napisała na Facebooku Górniak.

Zobaczcie zdjęcia Edyty Górniak z Lizbony: