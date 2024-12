Co się dzieje w związku Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"? Uczestniczka jedenastej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki nie mogła przejść obojętnie obok plotek, które pojawiły się tuż po finale. Ania opublikowała komentarz, w którym szczerze zdradziła, czy wciąż jest z Marcinem. Teraz wszystko stało się jasne!

Ania z "Rolnik szuka żony" szczerze o związku z Marcinem

Chociaż jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się zaledwie kilka dni temu to już pojawiają się pierwsze niepokojące plotki o Ani i Marcinie. W ostatnim odcinku programu Telewizyjnej Jedynki Ania i Marcin potwierdzili, że są razem i planują wspólną przyszłość. Teraz zakochani chętnie publikują w sieci wspólne kadry i nie ukrywają, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Niestety, chociaż absolutnie nic nie wskazuje na to, że para przechodzi gorsze chwile to w sieci pojawiły się już ponoć plotki o rzekomym rozstaniu Ani i Marcina. Pod najnowszym kadrem pary, który został opublikowany na Instagramie pojawił się komentarz, na który od razu zareagowała wybranka rolnika!

wczoraj widziałam artykuł, gdzie rzekomo już nie jesteście razem... napisała internautka, którą ucieszył widok Ani i Marcina.

Ania z "Rolnik szuka żony" nie zostawiła tej wiadomości bez komentarza i zdementowała wszystkie plotki!

Jesteśmy, jesteśmy i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Jest nam zbyt dobrze razem napisała ukochana rolnika.

Komentarz Ani z "Rolnik szuka żony" ucina wszelkie spekulacje. Nie ma już najmniejszych wątpliwości, że piękna brunetka znalazła swoje szczęście u boku Marcina, a niepokojące plotki na ich temat są po prostu wyssane z palca.

Fani pary już wkrótce będą mogli zobaczyć ich w świątecznym odcinku wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach. W wielkim finale Marcin z "Rolnik szuka żony" chciał oświadczyć się Ani, ale po tym co usłyszał wiedział już, że nie może tego zrobić. Kto wie, być może w świątecznej odsłonie programu ogłoszą, że zaręczyli się już poza kamerami? My mocno trzymamy za nich kciuki i już czekamy na kolejne zdjęcia i nagrania pary.

Kibicowaliście Ani i Marcinowi w jedenastej edycji "Rolnik szuka żony"? A może spodziewaliście się, że rolnik jednak zdecyduje się na związek z Magdaleną?

