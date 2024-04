Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" mieli swoje wzloty i upadki, ale ostatecznie wciąż tworzą udany związek. Para ma wielkie plany, a uczestnik show ponownie wspomina o powiększeniu rodziny. Czy to oznacza, że wkrótce zakochani ogłoszą radosną nowinę? Słowa Waldemara nie pozostawiają złudzeń.

Waldemar i Dorota z 10. edycji "Rolnik szuka żony" są jedną z dwóch par, której udało się stworzyć stały związek po programie. Zakochani planują wspólne zamieszkanie już w czerwcu, gdy syn uczestniczki show skończy szkołę. Jednak ostatnio pojawiło się wiele plotek, że para nie jest już razem. Nie da się ukryć, że wiele osób wieszczyło im rozstanie, jednak Dorota i Waldek z "Rolnik szuka żony" przerwali milczenie i pokazali, jak są ze sobą szczęśliwi.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" wspominał w programie, że jest szczęśliwym tatą 7-latka. Uczestnik show jednak pragnie kolejnego dziecka, co często podkreślał. Teraz temat powiększenia rodziny ponownie powrócił!

Ja mam 42 lata co prawda, ale jak dziecko będzie miało 18 lat, to ja będę 60-latkiem. Trzeba powoli myśleć o tym. Zawsze do tego tematu bardzo poważnie podchodziłem

— powiedział Waldemar w rozmowie z ''Faktem''.