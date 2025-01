Związek Taco Hemingwaya (Filipa Szcześniaka) i Igi Lis był jednym z najbardziej medialnych w polskim show-biznesie, choć obie strony starały się utrzymać go w miarę możliwości z dala od publicznego życia.

Iga Lis dodała zdjęcie z Taco Hemingwayem

Iga Lis i Taco Hemingway od początku związku starają się strzec swojej prywatności związanej z uczuciami. Na social mediach u Filipa Szcześniaka i Igi Lis na próżno szukać relacji, czy wspólnych fotografii pary. Jednak nowy rok stał się powodem, aby zrobić niespodziankę fanom i pokazać wspólne zdjęcie. Iga na swoim profilu w social mediach umieściła kolaż czterech zdjęć z Taco i podpisała je:

My, 2024+ adoptowana miłość.

Adoptowaną miłością jest piesek, który również pojawił się na wspólnych zdjęciach pary. Pod fotografią pojawiły się komentarze, w których znajomi i fani zachwycali się nowymi kadrami ze starego roku.

Aaaaawwwwwww. Tylko szczęśliwych chwil w tym i każdym następnym roku.

Wspaniałego roku 2025! Cudownie się na Was patrzy!

Już się bałam, że w tym roku Iga zapomni, dziękuję. Iga czynisz każdego mojego sylwestra lepszym kocham was - czytamy w komentarzach.

Co się okazuje Iga Lis, żeby tradycji stało się zadość co roku po 00.00 w nowym roku, dodaje zdjęcie z poprzedniego roku. Tak też się stało i tym razem. Wspólna fotografia z ukochanym poprawiła nastrój wielu fanom.

Początek relacji Taco Hemingwaya i Igi Lis

Relacja Taco Hemingwaya i Igi Lis wyszła na jaw w 2018 roku, kiedy zaczęto spekulować o ich związku po wspólnych zdjęciach oraz subtelnych odniesieniach w mediach społecznościowych. Taco Hemingway, znany z unikania mediów i rzadkich publicznych wypowiedzi, nigdy wprost nie potwierdził związku w oficjalnych wywiadach, jednak teksty jego piosenek często wskazywały na emocje związane z Igą Lis. Iga Lis, młodsza córka dziennikarki Kingi Rusin i Tomasza Lisa, była już wtedy rozpoznawalna w mediach, choć sama nie szukała sławy. Ukończyła szkołę średnią w Warszawie i rozpoczęła studia w Londynie. Jej działalność w mediach społecznościowych często przyciągała uwagę, ale unikała szczegółowych odniesień do swojego życia prywatnego.

Para była widywana na koncertach Taco, podczas wyjazdów wakacyjnych i w nieformalnych okolicznościach w Warszawie. Mimo że ich zdjęcia krążyły w internecie, zarówno Filip, jak i Iga unikali rozmów na temat swojej relacji. Fani rapera dopatrywali się nawiązań do Igi w jego tekstach – w takich utworach jak "Tamagotchi" czy "Czarna kawa".

Pod koniec 2023 roku zaczęły pojawiać się informacje sugerujące, że związek dobiegł końca. Żadne z nich nie wydało oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak w mediach zaczęły krążyć doniesienia o ich rozstaniu. Taco w swojej twórczości przestał odnosić się do motywów związanych z relacją, co podsycało te spekulacje. Jednak para ma się dobrze, co udowodniła, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Związek Taco Hemingwaya i Igi Lis jest przykładem relacji, w której obie strony starały się zachować prywatność w świecie pełnym medialnego szumu. Ich historia, mimo że zakończona, na długo pozostanie w pamięci fanów i obserwatorów polskiego show-biznesu.

