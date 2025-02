Agnieszka i Artur Kotońscy, w ostatnim czasie musieli zmagać się z komentarzami fanów, które sugerowały kryzys w ich związku. Agnieszka Kotońska kilkukrotnie zaprzeczała spekulacjom, a teraz pokusiła się o obszerne oświadczenie. Dodatkowo, wyjawiła, dlaczego występuje bez męża w programie "99. Gra o wszystko"!

Agnieszka Kotońska to niepodważalnie jedna z głównych twarzy stacji TTV. Od lat wraz z mężem i synem zasiadają na kanapie w programie "Gogglebox" i ochoczo komentują inne telewizyjne show. Dodatkowo, rodzina Kotońskich wystąpiła w programie "99. Gra o wszystko", a aktualnie Agnieszka Kotońska bryluje w roli uczestniczki drugiego sezonu "Królowej Przetrwania".

Od kilku miesięcy fani spekulują na temat małżeństwa Kotońskich. Niejednokrotnie Agnieszka Kotońska zapewniała fanów, że wszystko jest u nich bez zmian, a teraz pokusiła się o piękne słowa o małżeństwie. Tak Agnieszka Kotońska postrzega prawdziwą miłość:

Miłość to fundament, ale to zaufanie jest cementem, który spaja każdy związek. W małżeństwie nie chodzi tylko o wspólne chwile radości, ale o budowanie mostów w trudnych momentach. Zaufanie rodzi się z codziennych gestów – szczerej rozmowy, wsparcia bez warunków, obecności, gdy świat milknie. Prawdziwa miłość to nie tylko patrzenie sobie w oczy, ale wspólne spoglądanie w tym samym kierunku, wierząc, że niezależnie od burz, zawsze jesteście dla siebie bezpiecznym portem.

