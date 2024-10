Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie, a także doczekali się dwójki dzieci. Niestety na początku października media obiegła informacja, że ich związek to już przeszłość. Małżonkowie nie zdecydowali się dotychczas wydać oświadczenia w tej sprawie, jednak wszystko wskazuje na to, że doniesienia są prawdziwe. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela aktywnie działają w social mediach, a to, co publikują w sieci, mówi samo za siebie.

Agnieszka Kaczorowska potwierdziła plotki o rozstaniu? To nie pozostawia już wątpliwości

Historia ich miłości idealnie mogłaby się nadawać na film. Para poznała się... podczas rozmowy o pracę! Agnieszka Kaczorowska, którą sporo osób kojarzy z roli Bożenki z "Klanu", poszukiwała do swojej szkoły tańca tancerza, a na to stanowisko zgłosił się Maciej Pela. Tancerz tak urzekł Agnieszkę, że nie tylko zdobył pracę, ale również jej serce. Po kilku miesiącach znajomości Agnieszka powiedziała "tak" i zaczęły się przygotowania do ślubu. Ślub Agnieszki i Macieja został zorganizowany w 2018 roku w Toskanii we Włoszech, a niedługo później zakochani poinformowali, że spodziewają się dziecka. W 2019 roku urodziła się Emilka, a w 2021 roku ich rodzina powiększyła się o Gabrysię. Wydawać by się mogło, że rodzina wiedzie sielankowe życie, jednak w październiku bieżącego roku na światło dzienne wypłynęły informacje sugerujące, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela podjęli decyzję o rozstaniu.

Co prawda, żadne z nich nie odniosło się do doniesień i na ich profilach na próżno szukać oświadczenia w tej sprawie, jednak Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z żoną, a Agnieszka Kaczorowska została "przyłapana" przez paparazzi jak paradowała po mieście bez obrączki. Z Instagrama aktorki zniknęło również słowo "wife", czyli "żona", co daje dużo do myślenia. Media donoszą, że Pela nie mieszka już z żoną i ma pomieszkiwać u swojego przyjaciela. Małżonkowie stali się również bardzo aktywni w social mediach i na ich profilach często przewijają się relacje z ich córeczkami, które bez wątpienia są dla nich "oczkiem w głowie". Agnieszka w swoim wpisach podkreśla, że to córeczki są dla niej "wszystkim". Pod ostatnim filmikiem z córkami wywiązała się dyskusja między internautami, jeden z fanów życzył Agnieszce "powrotu do męża", bo jest to "najlepsze dla dzieci".

Życzę powrotu do męża, aby znalazł się pod tym kocem, nigdy nie jest za późno, a to najlepsze dla dzieci - napisała.

Inna internautka, była jednak innego zdania. Jej zdaniem "związek 'dla dzieci' jest największą krzywdą".

Rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci. A związek 'dla dzieci' jest największą krzywdą, jaką można dzieciom zrobić - oceniła.

Jej komentarz od razu spotkał się z uznaniem, nie tylko ze strony innych osób, ale również Agnieszki Kaczorowskiej, która zostawiła wymowne "serduszko". Czyżby dała tym samym do zrozumienia, że wszystkie pojawiające się plotki są prawdziwe? Czekacie na oficjalne oświadczenie pary?

