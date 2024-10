Rozstanie Shakiry i Pique było jednym z najbardziej szokujących wydarzeń w show-biznesie w 2022 roku. Sensacyjna informacja o zakończeniu związku wokalistki i byłego już piłkarza FC Barcelony pojawiła się w czerwcu. Później kolumbijska artystka przekazała, że sportowiec zostawił ją dla 25-letniej kobiety. Jego nową sympatią okazała się Clara Chia Marti, jedna z pracownic firmy gwiazdora. Po ujawnieniu zdrady Pique na Hiszpana spadła fala krytyki. Dawny zawodnik klubu z Katalonii długo milczał na temat nowej relacji. Niedawno udzielił wywiadu, w którym skomentował życiowe zmiany. Wkrótce Shakira odpowiedziała na to gorzkimi słowami.

Po tym, jak Shakira ujawniła zdrady byłego partnera, Gerard Pique stał się wrogiem numer jeden fanów wokalistki. Były piłkarz FC Barcelony przez długi czas nie zabierał głosu na temat związku z młodszą Clarą Chią Marti i nie odpowiadał na kąśliwe uwagi ze strony kolumbijskiej wokalistki. Niedawno udzielił wywiadu dla CNN Spain i po raz pierwszy skomentował to, co wydarzyło się w jego życiu.

Pique w wywiadzie nie ukrywał, że jest szczęśliwy. W dodatku zasugerował, że Shakira nie przedstawiła całej prawdy co do ich rozstania. Podkreślił, że przez cały czas mógł liczyć na wsparcie bliskich. Wspomniał również o dwójce swoich dzieci: 11-letnim Milanie oraz 9-letnim Sashy.

Ostatecznie prawda lub to, co się dzieje, wygląda na to, że nie jest zgodne z tym, jak było. Najlepsze jest to, że na końcu otaczają mnie ci, którzy mnie kochają i przyjaciele, którzy naprawdę mnie znają. Wiem, kim jestem i co robię, a to daje mi dużo spokoju ducha

– wyznał Pique.