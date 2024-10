Przez pewien czas Doda i Dariusz Pachut tworzyli jeden z najgorętszych, ale i najbardziej zagadkowych związków w polskim show-biznesie. Wokalistka początkowo publikowała zdjęcia z ukochanym, później przestała się wypowiadać na jego temat. Na początku października br. Pachut sam potwierdził rozstanie z gwiazdą, co wywołało dużą sensację. Artystka opowiedziała o tym, jak znosi zamieszanie wokół jej życia osobistego, a także co jest dla niej ważne po rozstaniu.

Doda po rozstaniu nadal zamierza milczeć na temat prywatnego życia

W październiku media obiegła wiadomość o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta. Były partner wokalistki opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym potwierdził krążące od pewnego czasu doniesienia. Potwierdził też, że to on podjął decyzję o zerwaniu. Dodał, że życzy gwieździe „wszystkiego, co najlepsze w przyszłości”.

Gdy wiadomość trafiła do mediów, Doda nie była zbyt zadowolona. Wokalistka – jak przyznaje – od półtora roku stara się milczeć na temat swojego życia prywatnego. W rozmowie z naszą reporterką ubolewała nad tym, że nie wszyscy szanują jej decyzję. Zapowiedziała, że nie zamierza jednak zmieniać zdania. Planuje dyskrecję także przy kolejnym związku.

Nie pokazuję swojego życia prywatnego już od półtora roku. Jest to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja, że nie zostało to uszanowane. (…) Jest mi bardzo dobrze, cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Będę w niej trwać zawsze. Na pewno przy kolejnym związku również – powiedziała naszej reporterce.

Bardzo sobie to cenię. Bardzo mi ten spokój służy. I życzyłabym sobie otaczać się ludźmi, którzy taki spokój, dyskrecję mają jako priorytet – dodała.

Doda udzieliła komentarza po rozstaniu z Pachutem, jednak nie miała zamiaru zdradzać szczegółów dotyczących relacji. Podkreśliła, że „wyrosła” z mówienia publicznie o swoim życiu prywatnym i nie chciałaby do tego wracać. W rozmowie z naszą reporterką wokalistka przyznała, że przyzwyczaiła się do artykułów na swój temat.

Rozstanie Dody i Pachuta

Nadal nie wiemy, jaki był powód rozstania Dody i Pachuta. Warto przypomnieć, że nie doszło do tego po raz pierwszy. O kryzysie mogliśmy usłyszeć już w sierpniu 2023 roku. Później jednak para znów była widziana razem, m.in. podczas imprezy „Roztańczony PGE Narodowy”.

Co ciekawe, niedawno Doda zaskoczyła wyznaniem o kolejnej miłości. Jednak jeśli wokalistka będzie trzymała się swojego postanowienia, raczej nie pochwali się następnym partnerem w mediach. Więcej szczegółów poznacie, oglądając nasz materiał wideo do końca.

