Doda wystąpiła na polskich preselekcjach do Eurowizji 2017! Najpierw na scenie zaprezentowali się artyści, którzy walczyli o bilet do Kijowa, a w trakcie głosowania jako gość specjalny koncertu wystąpiła królowa Doda. Gwiazda na początku zaprezentowała słynne hity Eurowizji m.in. Waterloo czy Heroes. Następnie gwiazda zaśpiewała swój nowy singiel, który nagrała wraz z zespołem Virgin “Kopiuj, wklej” (otrzymała za niego złoty singiel). Jak wyglądała gwiazda na polskich preselekcjach do Eurowizji 2017? Gwiazda miała na sobie czerwoną suknię projektu Patrycji Kujawy z Atelier OrOr. Artystka pozowała również z potrójnie platynową płytą za album Ficca.

Zobaczcie zdjęcia!

