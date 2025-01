Nowym hitem w sieci jest cover hitu Pezeta "Dom nad wodą" w wykonaniu Dody. W kilka dni, na różnych kanałach i mediach społecznościowych, odsłuchało go kilkanaście milionów fanów (na samym Instagramie rolka zdobyła aż 4,8 mln wyświetleń). Czy to początek współpracy królowej popu i rapera? Zobaczcie, co zdradziła wokalistka.

Doda zaśpiewała utwór Pezeta, fani zachwyceni

Doda na swoim Instagramie poinformowała fanów, że raz na jakiś czas non stop słucha tylko jednej piosenki. W tym roku, jak sama przyznała, wpadł jej do ucha utwór "Dom nad wodą" Pezeta, który postanowiła zaśpiewać... po swojemu. Kiedy cover Dody trafił do sieci, fani, ale również masa gwiazd polskiego show-biznesu, nie mogli wyjść z zachwytu. Artystkę komplementowali m.in. Maffashion, Dorota Gardias, Karolina Pisarek, czy sam Pezet.

Nikt nie prosił, każdy potrzebował to ten komentarz zebrał najwięcej lajków na YouTubie i trudno się z tym nie zgodzić

Co dalej?

Doda i Pezet w duecie? Wszystko jasne!

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po ogromnych sukcesach duetu Doda & Smolasty ("Nim zajdzie słońce" ma już 105 milionów wyświetleń na YouTubie), fani od razu pospieszyli z pytaniami, czy jest możliwa współpraca artystki z Pezetem, jedną z największych gwiazd hip hopu w Polsce.

A co na to Pezet? Będzie współpraca? zapytał jeden z wielbicieli Dody

Gwiazda odpowiedziała! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z "wygaszaniem kariery" Doda odparła, że póki co nie jest to możliwe:

póki co robię przerwę od wydawnictw odpowiedziała

W wywiadzie dla naszego portalu już kilka miesięcy temu mówiła, że koniec kariery ma zaplanowany od dawna:

Ja konsekwentnie ten plan realizuje, bo mam jakieś plany w stosunku do siebie, jeśli chodzi o powolne wygaszanie mojej kariery. Chciałabym to zrobić na swoich warunkach. Nic, co dzieje się w mojej karierze nie jest dziełem przypadku przekonywała Doda

To jednak nie oznacza, że gwiazda całkowicie zniknie z polskiego show-biznesu. Co więcej, fani mają powody do radości.

Plany Dody na 2025 rok

Już jakiś czas temu wyszło na jaw, że w 2025 roku odbędzie się premiera filmu dokumentalnego z udziałem artystki. Prace nad produkcją trwają już od kilkunastu miesięcy. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o jego szczegółach - do udziału w filmie Doda chce m.in. zaprosić kilku swoich byłych partnerów oraz Justynę Steczkowską oraz Edytę Górniak, z którymi jest już pogodzona.

Chciałabym zaprosić bardzo dużo gości, też takich z którzy mnie nie lubią czy nie lubili, czy byli świadkami/bohaterami różnych przykrych czy skandalicznych sytuacji, bo mam odwagę, mam tupet i mam ochotę. Nikt mnie nie oszczędzał, każdy mówił to, co leżało mu na sercu, w większości też nieprawdę, okropne okrutne słowa. Jestem jedyną osobą, której można zadać pytanie czy jestem gotowa, bo przez 20 lat nic miłego na swój temat nie usłyszałam, albo sprawiedliwego czy uczciwego, dopiero to się zmieniło przez ostatnie parę lat mówiła piosenkarka w rozmowie z Party.pl

