Za nami finał polskich preselekcji do Eurowizji 2017! Finałowy koncert wygrała Kasia Moś, która będzie nas reprezentować w Kijowie, gdzie 9 i 11 maja 2017 odbędą się półfinały, a 13 maja będzie miał miejsce finał.

Na scenie zaprezentowali się następujący artyści:

1. Martin Fitch – Fight for us

2. Lanberry – Only human

3. Isabell Otrębus – Voiceless

4. Paulla – Chcę tam z tobą być

5. Olaf Bressa – You look good

6. Kasia Moś – Flashlight

7. Aneta Sablik – Ulalala

8. Rafał Brzozowski – Sky over Europe

9. Carmell – Faces

10. Agata Nizińska – Reason

Kasia Moś była zdecydowaną faworytką w głosowaniu jurorów, a w głosowaniu widzów zajęła drugie miejsce. To ona pojedzie na Eurowizję 2017! Jak wyglądał finał koncertu? Zobacz zdjęcia!

