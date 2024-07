Kasia Moś jedzie na Eurowizję 2017! Wokalistka, która po raz trzeci wzięła udział w polskich preselekcjach, w końcu pokonała wszystkich i to ona będzie reprezentować nasz kraj w Kijowie już w maju. Zaśpiewa balladę "Flashlight", która została doskonale przyjęta przez fanów. A jak głosowali jurorzy oraz widzowie? Poznajcie dokładne wyniki!

Reklama

Wyniki głosowania na preselekcjach do Eurowizji 2017 - głosy jurorów

W jury zasiedli: Maria Sadowska, Robert Janowski, Alicja Węgorzewska, Krzesimir Dębski oraz Włodek Pawlik. Jak głosowali? Każdy z nich przyznawał punkty od jednego do dziesięciu - następnie zostały one zsumowane i zamienione na punkty od 1 do 10. Oto najwyższe noty od jurorów:

Maria Sadowska:

1. Kasia Moś 10pkt.

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Carmell 8pkt.



Robert Janowski:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Agata Nizińska 9pkt.

3. Isabell Otrębus 8pkt.



Alicja Węgorzewska:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Rafał Brzozowski 8pkt.



Włodek Pawlik:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Isabell Otrębus 9 pkt.

3. Rafał Brzozowski 8 pkt.



Krzesimir Dębski:

1. Kasia Moś 10 pkt

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Carmell 8 pkt

Zobacz także

Łącznie (noty od jurorów)

1. Kasia Moś (50 pkt) - 10 pkt.

2. Isabell Otrębus Larsson (44 pkt) - 9 pkt.

3. Rafał Brzozowski (35 pkt) - 8 pkt.

4. Agata Nizińska (31 pkt) - 7 pkt.

5. Martin Fitch (29 pkt) - 6 pkt.

6. Carmell (27 pkt) - 5 pkt.

7. Paulla (22 pkt) - 4 pkt.

8. Lanberry (17 pkt) - 3 pkt.

9. Aneta Sablik (12 pkt) - 2 pkt.

10. Olaf Bressa (10 pkt) - 1 pkt.

Jak głosowali widzowie na krajowych preselekcjach?

Najwięcej głosów od publiczności zdobyła... Carmell, czyli córka Ewy Kasprzyk! Oto pełne wyniki.

1. Carmell - 10 pkt.

2. Kasia Moś - 9 pkt.

3. Rafał Brzozowksi - 8 pkt.

4. Agata Nizińska - 7 pkt.

5. Lanberry - 6 pkt.

6. Istabell Otrębus Larrson - 5 pkt.

7. Aneta Sablik - 4 pkt.

8. Paulla - 3 pkt.

9. Martin Fitch - 2 pkt.

10. Olaf Bressa - 1 pkt.

Podsumowanie:

Kasia Moś – 19 punktów

Rafał Brzozowski – 16 punktów

Carmell – 15 punktów

Isabell Otrębus Larsson – 15 punktów

Agata Nizińska – 14 punktów

Lanberry – 8 punktów

Martin Fitch – 8 punktów

Paulla – 7 punktów

Aneta Sablik – 6 punktów

Olaf Bressa – 2 punkty

Kasia Moś podczas Eurowizji 2017 wystąpi w drugiej połowie pierwszego półfinału (9 maja).

Zobacz także:

Doda na Eurowizji 2017! Zaśpiewała piosenki zwycięzców konkursu! Zobacz ZDJĘCIA z koncertu

Węgorzewska przyznała wysoką notę Brzozowskiemu, a publiczność... zaczęła buczeć! Mamy nagranie!

Doda o wyborze Kasi Moś na Eurowizję 2017! "Nie ma co gadać, trzeba..."

Były łzy i radość! Zobacz zdjęcia Kasi Moś z finałowego koncertu! To ona jedzie na Eurowizję!

Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Ale to nie ona dostała najwięcej punktów od widzów - mamy dokładnie głosowanie!

TYLKO U NAS: Kasia Moś komentuje swoje zwycięstwo! Spodziewała się wygranej?

Zobacz zdjęcia wszystkich finalistów polskich preselekcji na Eurowizję 2017!

Michał Szpak zachwycił podczas preselekcji do Eurowizji! Jego występ oczarował jurorów! ZDJĘCIA

Kasia Moś jedzie na Eurowizję 2017.

ONS

Występ Kasi Moś na preselekcjach 2017.

Kasia Moś reprezentantką Polski na Eurowizji!

ONS