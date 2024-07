Kasia Moś na gorąco komentuje swoje zwycięstwo podczas polskich preselekcji na Eurowizję 2017. Artystka będzie nas reprezentować już w maju w Kijowie z piosenką "Flashlight". I choć była faworytką od samego początku, zupełnie nie spodziewała się wygranej! Czy ma już pomysł na swój występ podczas Eurowizji? Zobaczcie co nam powiedziała Kasia Moś - reprezentantka Polski na Eurowizji 2017!

Kasia Moś - kim jest reprezentantka Polski na Eurowizji?

Kasia Moś 3 razy brała udział w polskich preselekcjach. W 2006 roku startowała z utworem "I wanna know", zaś w 2016 roku temu z "Addiction" (zajęła 6 miejsce). Kasia Moś ma 30 lat i pochodzi z Rudy Śląskiej. W 2012 wzięła udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji "Must Be the Music. Tylko muzyka". Podczas rundy eliminacyjnej zaśpiewała piosenkę „A Natural Woman” z repertuaru Arethy Franklin i zakwalifikowała się do półfinału. Ostatecznie zajęła 3 miejsce. Widzowie doskonale znają ją z reklam Link4.

Piosenka Kasi Moś na Eurowizję

Kasia Moś zaśpiewała utwór "Flashlight" (słowa: Kasia Moś, Rickard Bonde Truumeel, Pete Barringer (DWB)

muzyka: Kasia Moś, Rickard Bonde Truumeel, Pete Barringer (DWB). Zdobyła najwyższe noty od jurorów oraz zajęła 2. miejsce w głosowaniu publiczności, co łącznie uplasowało ją i tak na 1. miejscu podczas Krajowych Eliminacji.

Kasia Moś jedzie na Eurowizję!

