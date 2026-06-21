Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Party.pl zdradziła swoje plany i ujawniła, czy zamierza się wyprowadzić z Polski do Hiszpanii. Nieruchomość, którą aktorka i jej mąż kupili już jakis czas temu stanie się ich głównym domem? Wiemy.

Barbara Kurdej-Szatan szczerze o nieruchomości w Hiszpanii. Będzie przeprowadzka?

Blisko rok temu Barbara Kurdej-Szatan przekazała radosne wieści. Okazało się wówczas, że aktorka i jej mąż podjęli ważną decyzję i kupili nieruchomość w Hiszpanii. Od tamtej chwili minęło już trochę czasu, a para wciąż się urządza w swoim nowym gniazdku. Ostatnio reporterka Party.pl zapytała Barbarę Kurdej-Szatan czy zakup domu w Hiszpanii oznacza, że wkrótce wyprowadzi się z Polski i zamieszka tam na stałe?

Nie, to jest takie nasze gniazdko, takie miejsce do którego możemy sobie pojechać kiedy mamy ochotę żeby się wygrzać, żeby odpocząć, żeby się troszeczkę zdystansować bo tutaj w Polsce bardzo dużo też pracujemy, żeby spędzić razem czas i mieć tylko czas dla siebie nie rozdrabniając się na inne zajętości podsumowała gwiazda.

Z Polski nigdy nie chcieliśmy wyjeżdżać. Ja kocham Polskę, kocham nasz kraj, nasze krajobrazy, nasze jedzenie dodała.

Co jeszcze powiedziała nam Basia Kurdej-Szatan? Jak podsumowała życie w Hiszpanii? Aktorka porównała ceny w sklepach w Polsce i w Hiszpanii. Więcej w naszym materiale wideo.

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