Na imprezie Roxie pojawiły się najpopularniejsze gwiazdy i influencerzy. Gabi Drzewiecka, Michał Kassin, Ralph Kamiński, Daria Ładocha, Nicol Pniewska z ojcem czy Mateusz Glen doskonale wpisali się w błękitny dress code wydarzenia. Choć wszyscy prezentowali się znakomicie, największe emocje wzbudziło pojawienie się Karoliny Pisarek. Modelka dumnie eksponowała ciążowe krągłości, a jej brzuszek przyciągał spojrzenia niemal wszystkich obecnych na imprezie.

Premiera płyty Roksany Węgiel

Roksana Węgiel świętowała premierę swojego najnowszego albumu "Błękit" w gronie przyjaciół i gwiazd polskiego show-biznesu. Krążek oficjalnie trafi do sprzedaży 19 czerwca i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. To jeden z najbardziej osobistych i dojrzałych projektów w dotychczasowej karierze wokalistki.

Na płycie znajdą się między innymi utwory "Błękit", "Na szeroką wodę", "Chciałam Ciebie więcej" nagrany z White'em 2115 oraz kilka zupełnie nowych kompozycji, których artystka nie publikowała wcześniej. Roxie podkreśla, że album jest zapisem ważnego etapu w jej życiu i opowiada o emocjach, miłości oraz dojrzewaniu.

Z tej okazji wokalistka zorganizowała wyjątkowe wydarzenie, na którym pojawiło się wiele znanych osób ze świata mediów i show-biznesu. Wśród gości znaleźli się między innymi Daria Ładocha, Nicol Pniewska z ojcem, Kuba Nowosiński, Kubańczyk z ukochaną Zuzą Fijak, Gabi Drzewiecka, Michał Kassin, Qczaj czy Mateusz Glen. Wszyscy postawili na błękitne stylizacje, nawiązując do tytułu albumu i motywu przewodniego imprezy. Gwiazdy chętnie pozowały do zdjęć i wspólnie celebrowały nadchodzącą premierę, tworząc atmosferę pełną radości i pozytywnej energii.

Karolina Pisarek i Roger Salla na premierze płyty Roksany Węgiel

Karolina Pisarek i Roger Salla bez wątpienia należeli do grona gości, którzy wzbudzili największe zainteresowanie podczas premierowego wydarzenia Roksany Węgiel. Kilka tygodni temu Karolina Pisarek ogłosiła ciążę, a teraz z dumą prezentowała wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuszek. Para chętnie pozowała fotoreporterom, nie kryjąc radości z nadchodzącego powiększenia rodziny. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni przyciągali spojrzenia zgromadzonych gości i stali się jednymi z najczęściej fotografowanych uczestników imprezy.

Karolina postawiła na elegancką, dopasowaną suknię w błękitnym odcieniu, która pięknie podkreślała jej ciążowe krągłości i idealnie wpisywała się w motyw przewodni wieczoru. Stylizację uzupełniła subtelną biżuterią oraz delikatnym makijażem, stawiając na naturalny i świeży wygląd. Roger Salla również dopasował się do obowiązującego dress code'u, wybierając jasną koszulę i białe lniane spodnie. W rękach trzymał okazały bukiet kwiatów utrzymany w biało-błękitnej kolorystyce, który doskonale komponował się z kreacją jego żony. Razem prezentowali się niezwykle stylowo, a ich wspólne zdjęcia szybko zwróciły uwagę fanów i mediów śledzących wydarzenie.

Karolina Pisarek i Roger Salla na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Gabi Drzewiecka na premierze płyty Roksany Węgiel

Gabi Drzewiecka także świętowała wielki dzień Roksany Węgiel, dostosowując się do dress codu. Prezenterka telewizyjna postawiła na zestawienie jeansu z delikatnym sweterkiem w kolorze błękitu.

Gabi Drzewiecka na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Qczaj na premierze płyty Roksany Węgiel

Quczaj zdecydował się na jeansowy komplet w odcieniu błękitu. Do całości dopasował biały t-shirt.

Qczaj na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Kuba Nowosiński na premierze płyty Roxie Węgiel

Z kolei Kuba Nowosiński zestawił błękitną koszulę z białymi spodniami. Tak prezentował się na premierze płyty "Błękit".

Kuba Nowosiński na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Daria Ładocha na premierze płyty Roksany Węgiel

Roksana Węgiel w tym dniu mogła liczyć również na wsparcie Darii Ładochy, która na premierze jej płyty pojawiła się w błękitnych szerokich spodniach, oraz marynarce w delikatnym odcieniu. Do całości dobrała białą bluzkę.

Daria Ładocha na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Ralph Kamiński na premierze płyty Roksany Węgiel

Podczas premiery płyty Roksany Węgiel nie mogło zabraknął również jej kolegi z branży z rodzinnego Jasła. Ralph Kamiński wraz z Roxie świętował premierę płyty. Również zastosował się do dress code'u, robiąc to w swoim stylu.

Ralph Kamiński na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Kubańczyk i Suzi z Modelek na premierze płyty Roksany Węgiel

Na premierze nie zabrakło także Suzi z modelek, która pojawiła się na premierze płyty Roksany Węgiel wraz ze swoim ukochanym, Kubańczykiem.

Kubańczyk z dziewczyną Zuzą Fijak na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

Nicole i Bart Pniewscy na premierze płyty Roksany Węgiel

Nicole Pniewska i Bart Pniewski również nie odpuścili tej premiery. Na imprezie u Roxie Węgiel postawili na jeans, a całość dopełnili koszulkami, na których dominował tytułowy "błękit".

Nicol Pniewska z ojcem na imprezie Roxie Węgiel fot. Gałązka/AKPA

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