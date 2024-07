Małgorzata Rozenek szturmem wkroczyła do polskiego show-biznesu i zasłynęła jako Perfekcyjna Pani Domu, która pomaga ludziom w uporządkowaniu ich domów i życia prywatnego. Później pojawił się też program "Bitwa o dom" i związek z Radosławem Majdanem, który odbił się głośnym echem i do tej pory jest szeroko komentowany. Zobacz: Rozenek zakłada ostatnio seksowne ubrania w stylu Dody

Teraz wspólnie z byłym piłkarzem gwiazda TVN prowadzi dom i wychowuje dwóch synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Rozenek rozkwitła i zabrała się za napisanie kolejnej książki, "Perfekcyjny Rok z Perfekcyjną Panią Domu", gdzie można znaleźć porady dotyczące organizacji życia codziennego, a także zdrowe przepisy. Mało kto wie, że jedną z największych pasji Perfekcyjnej Pani Domu jest gotowanie i bardzo dba o to, aby w jej domu zawsze było zdrowe i sycące jedzenie. Zdradziła nawet, że jej dwaj synowie nie lubią pizzy i frytek:

Staś je co innego, Tadzio co innego i ja szanuję, że oni nie chcą jeść pewnych produktów. (...) Moje dzieci nie lubią pizzy, moje dzieci nie lubią frytek, a na przykład Tadzio uwielbia karczochy, które zresztą ja też uwielbiam. Staś uwielbia oliwki, obydwoje uwielbiają kanapki z serem i to zawsze jest okej, kakao. Staś uwielbia jeszcze kaszę gryczaną z jajkiem sadzonym, do tego prosi, żeby mu zrobić taką bardzo szybką surówkę, naprawdę to jest takie podstawowe danie - mówi w rozmowie z jastrzabpost.pl