Roksana Węgiel i Kevin Mglej, są już oficjalnie (i po raz drugi) mężem i żoną. Zakochani na początku roku zdecydowali się na ślub cywilny, a wczoraj 25 sierpnia odbył się ich drugi ślub tym razem kościelny. Para młoda była pod opieką ekspertki od ślubów Izabeli Janachowskiej, więc nic dziwnego, że o każdy szczegół doskonale zadbano. Nie tylko tort robił wrażenie, również menu było przemyślane w każdym aspekcie.

Wyciekło menu weselne Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Czym uraczyli gości?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej, 25 sierpnia na pewno zapamiętają na długo. Wczorajsza uroczystość odbyła się w malowniczym kościołku w Dydni, niedaleko Przemyśla. Nowożeńcy do ostatniej chwili wszystkie szczegóły trzymali w wielkiej tajemnicy i zaproszeni goście o miejscu przyjęcia dowiedzieli się dopiero w ostatniej chwili. Roksana Węgiel i Kevin Mglej zdecydowali, że ich ślub odbędzie się w winnicy "Piwnice Półtorak" położonej na Pogórzu Dynowskim. Miejsce to, cieszy się niezwykłą renomą i w pozytywnych słowach wypowiadała się o nim niekwestionowana ekspertka od jedzenia, czyli, Magda Gessler. Nic więc dziwnego, że nowożeńcy zadbali o to, żeby ich przyjęcie było nie tylko, uczą dla oczu, ale również i kulinarną ucztą doznań. Czteropiętrowy tort, to dopiero początek!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaskoczyli gości nie tylko czteropiętrowym tortem, który urzekł swoją elegancją i minimalistycznymi dekoracjami, ale również przemyślanym menu, na jakie się zdecydowali. Podczas wieczoru goście mieli okazje spróbować wiele wykwintnych dań, a Roxie i jej mąż zadbali o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Goście mieli do wyboru np. tatar z tuńczyka, stek z kalafiora, nogę z kaczki, pierś z perliczki czy polędwicę cielęcą. Nie brakowało również opcji vege.

Jest pysznie - skwitowała Ola Nowak, która była jedną z zaproszonych osób na ślub Roxie i Kevina.

Trzeba przyznać, że menu było skomponowane w bardzo przemyślany sposób, być może maczała w tym palce również Izabela Janachowska, która pomagała młodej parze w dopinaniu wszelkich szczegółów. Co uważacie o takim menu?

