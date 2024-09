Fani Małgorzaty Rozenek zauważyli ostatnio, że twarz prezenterki znacząco się zmieniła. Teraz 46-latka postanowiła odnieść się do spekulacji i wprost odpowiedziała na pytania o urodowe poprawki. Co powiedziała? Możecie się zdziwić!

Małgorzata Rozenek poprawiła urodę. Zdradziła, jak się czuje

Nie da się ukryć, że wiele gwiazd urodę i witalność zawdzięcza nie tylko matce naturze, ale również ingerencji w swój wygląd. Choć Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że lubi korzystać z dobrodziejstw medycyny estetyczniej, w ostatnim czasie fani zwrócili szczególną uwagę na odmienione rysy twarzy Rozenek. Internauci porównywali nawet 46-latkę do innej dziennikarki, Agnieszki Woźniak-Starak!

Teraz, w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam" Małgorzata Rozenek zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie o to, w jakim zakresie poddała się ingerencji w swój wygląd. Prezenterka nie zdradziła co prawda, jakie zabiegi dokładnie wykonała, przyznała jednak wprost:

Była igła i był skalpel - powiedziała wprost Małgorzata Rozenek.

Na pytanie Mateusza Hładkiego o okres rekonwalescencji czy zniknięcia z sieci i życia publicznego Małgorzata Rozenek odpowiedziała jednoznacznie:

Jestem taką osobą, której się wszystko szybko goi, żyję bardzo higienicznie - dodała gwiazda.

Prezentarka podsumowała jednak rozmowę o medycynie estetycznej stwierdzeniem, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia oraz czasu na regenerację:

Myślę, że każdy organizm wymaga innego czasu rekonwalescencji - podsumowała Rozenek.

We wrześniową sobotę Małgorzata Rozenek przyciągała uwagę również swoją stylizacją. Prezenterka miała na sobie ognistoczerwony komplet - golf i rozszerzane spodnie, które optycznie wydłużyły jej nogi. Bordowa torebka i okulary przeciwsłoneczne doskonale uzupełniły stylizację. Trzeba przyznać, że Małgorzata Rozenek doskonale wie, co jest obecnie w modzie i śledzi obowiązujące trendy. Jak Wam się podoba jej look?

