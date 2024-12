Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które aktywnie wspierają akcje charytatywne związane ze zwierzętami. Gwiazda TVN sama ma w domu zwierzaki i nie ukrywa, że jej buldogi angielskie są członkami rodziny i bardzo o nie dba. Teraz Małgorzata Rozenek wybrała się na event charytatywny Pop Art Christmas zorganizowany w galerii należącej do partnerki Tomasza Iwana. Na ściance gwiazda pozowała z wyjątkowym psiakiem na rękach. To pierwsze takie zdjęcia!

Małgorzata Rozenek zabrała pieska na ściankę. Słodko?

Święta Bożego Narodzenia sprawiają, że wiele osób chce dzielić się dobrem z innymi i angażuje się w różnego rodzaju pomoc. Gwiazdy starają się dawać dobry przykład i wiele z nich wspiera różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem Małgorzata Rozenek, podobnie jak Paulina Smaszcz, Anna Głogowska, Marcela Leszczak czy Weronika Książkiewicz wzięła udział w evencie, z którego dochód z biletów zostanie przeznaczony na Fundację Psierociniec, która aktywnie wspiera adopcję zwierzaków.

Pragniemy, aby połączyła nas wspólna misja oraz serce, które możemy okazać potrzebującym psiakom. Niech tegoroczne Święta będą pełne miłości, życzliwości i chęci niesienia pomocy. Razem możemy zrobić różnicę - mówiła Karolina Woźniak z KAWAI POP ART Gallery.

Obecna na imprezie Małgorzata Rozenek zdecydowała się zapozować na ściance z pieskiem i być może dzięki temu zwierzak już niebawem znajdzie swój nowy dom, pełen ciepła. Tylko spójrzcie na to poruszające zdjęcie!

Fot. Baranowski/AKPA

Tego dni Małgorzata Rozenek zdecydowała się na total look w kolorze brązowym. Ultra dopasowana sukienka perfekcyjnie podkreśliła figurę gwiazdy TVN, a modne kozaki sprawiły, że całość nabrała charakteru, a jednocześnie prezentowała się bardzo spójnie. Trzeba przyznać, że to już kolejny raz, kiedy gwiazda sięga po ten kolor i wydaje się, że czuje się w nim naprawdę dobrze. Czyżby teraz to brąz był dla Małgorzaty Rozenek 'nową czernią'?

Fot. Baranowski/AKPA

Na spotkaniu charytatywnym nie zabrakło też Pauliny Smaszcz, którą już w styczniu będzie można zobaczyć razem z Agnieszką Kaczorowską, Elizą Trybałą, Marianną Schreiber, Magdaleną Stępień i Agnieszką Kotońską w programie "Królowe przetrwania". Dziennikarka tuż przed świętami zdecydowała się na czarny, cekinowy garnitur. To czas, w którym można błyszczeć do woli!

Fot. Baranowski/AKPA

Wśród zaproszonych gości pojawiła się też Weronika Książkiewicz, która również postawiła na czerń, ale w znacznie bardziej minimalistycznym wydaniu. Która ze stylizacji spodobała Wam się najbardziej?