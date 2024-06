Małgorzata Rozenek ponowie powróciła na kanapy "Dzień dobry TVN" i to nie z byle jakiego powodu. Prowadzący wręczyli jej kwiaty, a celebrytka nie ukrywała, że była zachwycona niespodzianką. Widzowie również byli zaskoczeni!

Reklama

Małgorzata Rozenek wróciła do "Dzień dobry TVN"

W ubiegłym roku nastąpiła rewolucja w "Dzień dobry TVN" i wielu prowadzących musiało pożegnać się ze śniadaniówką, w tym Małgorzata Rozenek. Celebrytka zawsze mówiła, że prowadzenie porannego show było jej marzeniem i choć je spełniła, to nie trwało ono zbyt długo. Prezenterka jednak szybko otarła łzy, ponieważ w kwietniu ruszył program Małgorzaty Rozenek pt. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W tym czasie celebrytka intensywnie trenowała, by podjąć wyzwania rzucane jej przez osoby ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Jednym słowem gwiazda nie mogła narzekać na nudę, a teraz ponownie wróciła do studia śniadaniówki TVN. Co tam robiła?

Artur Zawadzki/REPORTER

1 czerwca w "Dzień dziecka" Małgorzata Rozenek pojawiła się na kanapie w "Dzień dobry TVN", by porozmawiać o in vitro. Jak wiadomo, prezenterka również urodziła dzięki in vitro i długo walczyła o to, by powrócił program leczenia niepłodności metodą in vitro finansowany z budżetu państwa.

Dzisiaj powrócił ogólnopolski program refundacji in vitro. Program skupia się również na pacjentach onkologicznych i pozwala zabezpieczyć płodność poprzez zamrożenie komórek, bardzo się z tego powodu cieszę, bo to bardzo ważny aspekt — napisała Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie.

Instagram @m_rozenek

Jednak na tym się nie skończyło, ponieważ tego dnia Małgorzata Rozenek obchodziła również swoje 46. urodziny. Prowadzący "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska i Damian Michałowski złożyli jej życzenia urodzinowe na wizji i wręczyli kwiaty.

Bardzo mi miło, dziękuje za niespodziankę — napisała Małgorzata Rozenek.

My również dołączamy się do życzeń!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ogromna wpadka Rozenek. Ogłosiła zwycięstwo Świątek przed zakończeniem głosowania

Instagram @m_rozenek