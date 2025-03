W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, które odsłaniają nieco więcej z życia prywatnego Joanny Kulig. Chociaż aktorka zawsze unikała publicznych komentarzy na temat swojego życia osobistego, to jednak teraz pojawiły się pewne nowe szczegóły. O co dokładnie chodzi? Nie wszyscy o tym wiedzieli!

Tego nie wiedzieliście o życiu Joanny Kulig. O wszystkim opowiedziała

Joanna Kulig to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, która swoją karierę zbudowała na niezapomnianych rolach w takich filmach jak "Ida" oraz "Zimna wojna". Urodzona w 1982 roku, Kulig swoją obecnością na ekranie zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mimo sukcesów zawodowych, Joanna starała się utrzymać swoje życie prywatne w cieniu. Do tej pory aktorka była znana głównie ze swojego profesjonalizmu i talentu, a nie z życia poza kamerami.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, które odsłaniają nieco więcej z życia prywatnego Joanny Kulig. Chociaż aktorka zawsze unikała publicznych komentarzy na temat swojego życia osobistego, to jednak teraz pojawiły się nowe szczegóły dotyczące jej codziennych zwyczajów. Jak się okazuje, bardzo ważna jest dla aktorki równowaga między życiem prywatnym i zawodowym. Co więcej, Joanna Kulig pomieszkuje obecnie na ... hiszpańskiej wyspie:

Bazę mam tutaj i jak się pojawiają propozycje międzynarodowe, to latam, ale jakby stacjonuję tutaj, na Fuercie taki wypoczynek i czytanie scenariuszy (...) Dobra organizacja pozwala zachować 'work-life balance', żeby być dla tego domu, dla pracy i to wtedy dobrze działa. Jak się gdzieś tam przerzuci tę szalę w którąś stronę, to potem jest trudno, więc nauczyłam się dystansu i zrównoważenia - tłumaczyła Kulig dla ''Pytania na śniadanie''.

Joanna Kulig pokazała się z mężem na gali Orły 2024 fot. VIPHOTO/East News

Joanna Kulig pokazała się z mężem na gali Orły 2024

Joanna Kulig i Maciej Bochniak pojawili się razem na prestiżowej gali Orły 2024, co wzbudziło spore zainteresowanie mediów. Choć para starała się trzymać swój związek z dala od publiczności, ich obecność na jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce nie mogła przejść niezauważona. Choć pozostali w cieniu reflektorów, ich wspólne zdjęcia z gali były szeroko komentowane, a stylizacje idealnie oddawały klimat wydarzenia.

Kulig, mimo swojej popularności, wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej prywatność. Zdjęcia z Maciejem Bochniakiem na gali Orły 2024 są kolejnym krokiem w odkrywaniu prywatności pary. Naszym zdaniem prezentowali się świetnie.

Kim jest Maciej Bochniak, mąż Joanny Kulig?

Maciej Bochniak, mąż Joanny Kulig, to postać, którą mało kto zna z pierwszych stron gazet. W przeciwieństwie do żony, Bochniak nie jest osobą publiczną, co oznacza, że przez długi czas jego życie prywatne pozostawało tajemnicą. Kulig, mimo swojej popularności, starała się trzymać związek z dala od mediów, co w kontekście jej kariery w branży filmowej jest dość nietypowe.

Bochniak jest z zawodu producentem filmowym i choć nie jest tak znany, jak jego żona, to odgrywa istotną rolę w jej życiu prywatnym. Para nie ujawnia zbyt wielu szczegółów dotyczących ich wspólnego życia, jednak jedno jest pewne – są razem od kilku lat i ich związek oparty jest na silnym uczuciu i wzajemnym szacunku. W 2019 roku na świat przyszedł ich syn, Jan.

