Do tej pory wszystko uchodziło mu na sucho. Jednak jedna z ofiar Harveya Weinsteina, wpływowego producenta filmowego, przerwała milczenie. Dołączyła do niej między innymi Gwyneth Paltrow, która również padła ofiarą hollywoodzkiego gwiazdora. Aktorka wyznała, że była przez niego molestowana. Harvey Weinstein, podczas pracy przy filmie "Emma", miał ją zaprosić do hotelowego pokoju, gdzie podobno obmacywał ją i składał dwuznaczne propozycje. Gwyneth Paltrow miała wtedy zaledwie 22 lata!

Reklama

Zobacz: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette były ofiarami Harveya Weinsteina? Wszystko o seksaferze w Hollywood!

Gwyneth Paltrow po raz kolejny powróciła do tych bolesnych dla niej zdarzeń w programie radiowym "The Howard Stern Show". Aktorka wyznała, że jej ówczesny chłopak, Brad Pitt, nie mógł darować Weinsteinowi tego, czego się dopuścił. Gwiazdor podszedł do producenta na premierze "Hamleta" na Broadwayu i w mocnych słowach rozprawił się z oprawcą swojej dziewczyny.

- Powiedział: "Jeśli kiedykolwiek sprawisz, że znowu będzie się czuć nieswojo, zabiję cię". To było fantastyczne. Swoją sławę i siłę wykorzystał, by mnie chronić - wspomina Gwyneth Paltrow.

Weinstein nie przejął się jednak groźbami Brada Pitta. Aktorka twierdzi, że dostawała od niego telefony, w których w brutalny sposób zmuszał ją, by nikomu nie opowiadała tego, co zaszło w hotelowym pokoju. Na szczęście wszystkie jego występki ujrzały światło dzienne. Producent został publicznie napiętnowany, a jego pozycja w Hollywood mocno się zachwiała. Zagraniczne media podały właśnie, że Weinstein został oskarżony o gwałt, przestępstwo seksualne, wykorzystywanie seksualne i niewłaściwe zachowanie seksualne w przypadku incydentów z udziałem dwóch różnych kobiet. Producent nie przyznał się do stawianych mu zarzutów!

Oby już nigdy nikogo nie skrzywdził!

POLECAMY: Brad Pitt udzielił szczerego wywiadu o Angelinie Jolie. Padły mocne słowa!

Brad Pitt i Gwyneth Paltrow byli parą!

East News

Reklama

Harvey Weinstein (pierwszy od lewej) molestował bezbronne kobiety