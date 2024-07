Czy Beata Tadla wróci do pracy w telewizji? Dziennikarka, która w styczniu została zwolniona z Telewizji Polskiej, być może już wkrótce znów wróci na ekrany telewizorów. Jak podał "Super Express", była prowadząca "Wiadomości", otrzymała bardzo ciekawą propozycję pracy. Jakiś czas temu, Beata Tadla zdradziła, że nie ma jeszcze konkretnych planów zawodowych, a wolny czas zamierza poświęcić na wykończenie domu pod Warszawą, który kupiła razem ze swoim partnerem Jarosławem Kretem. Teraz jej plany mogą ulec zmianie. Według doniesień tabloidu, Beata Tadla dostała ofertę pracy od stacji TVN. Czy zdecyduje się ją przyjąć?

Beata Tadla wróci do TVN?

Beata Tadla została zwolniona z pracy z TVP publicznej po zmianie rządu. Roszady w TVP dotknęły również innych dziennikarzy m.in. Tomasza i Hannę Lisów i Piotra Kraśkę. Po odejściu z Telewizji Polskiej, Beata Tadla nie kryła swojego rozgoryczenia. Otwarcie mówiła o tym, że praca zawsze była jej wielką pasją, która została jej odebrana.

Zabrano mi coś, co naprawdę kochałam. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. To tym bardziej upokarzające, że odbiera się nam coś, co było naszym życiem, naszą pasją- wyznała dziennikarka w NaTemat.pl.

Czy teraz, gdy na horyzoncie pojawiła się propozycja powrotu do pracy w TVN, Beata Tadla będzie mogła wrócić do swojego zawodu? Okazuje się, że na chwilę obecną nie jest to takie proste. Wkrótce jednak sytuacja może się wyklarować.

Do wiosny wiąże mnie z TVP kontrakt o zakazie konkurencji. To jest normalne i rutynowe. Dopiero po wiośnie mogę podejmować jakieś kroki w konkurencji. Czy przechodzę? Nic nie mogę powiedzieć - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Przypomnijmy, że Beata Tadla od 2007 do 2012 roku w duecie z Piotrem Marciniakiem prowadziła weekendowe wydanie "Faktów" w stacji TVN. W listopadzie 2012 roku dziennikarka przeszła do Telewizji Polskiej, gdzie została prowadzącą "Wiadomości".

Bez względu na decyzję dziennikarki odnośnie pracy w telewizji, okazuje się, że ma ona teraz także inny pomysł na siebie. Podobno Beata Tadla chce napisać poradnik. Nie zdradziła jednak, czego będzie dotyczył. Czy podobnie jak Hanna Lis zechce teraz zająć się lifestylem?

Beata Tadla dostała propozycję powrotu do stacji TVN.

Czy dziennikarka zdecyduje się wrócić do "Faktów"?