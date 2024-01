Katarzyna Dowbor stała się w ostatnich miesiącach twarzą zmian programowych w Polsacie - jej zwolnienie, do którego doszło wiosną ubiegłego roku, odbiło się szerokim echem w mediach. Nikt nie spodziewał się wówczas, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze większe roszady, i to nie tylko w ramówce Polsatu, ale i Telewizji Polskiej. Według najnowszych doniesień Katarzyna Dowbor ma ... powrócić do TVP. Co za zaskoczenie!

Jest szansa na wielki powrót Katarzyny Dowbor do TVP

Powiedzieć, że ostatnie miesiące nie należały do spokojnych w kontekście zmian w polskiej telewizji, to jakby nic nie powiedzieć - wiosną roszady rozpoczęły się w Polsacie, a najlepiej wie o tym Katarzyna Dowbor, która została zwolniona z roli prowadzącej "Nasz nowy dom". W kolejnych miesiącach widzów zaskoczyły kolejne zmiany, a całą serię napięć przypieczętowały ostatnie zwolnienia w TVP.

Czy jednak zmiany personalne na antenie Telewizji Polskiej są dla Katarzyny Dowbor szansą na powrót do stacji, której twarzą była przez 30 lat? Ostatnie doniesienia właśnie na to wskazują!

W tym tygodniu Katarzyna Dowbor podpisuje swój kontrakt i jeszcze w tym miesiącu ma pojawić się na wizji. Stacji bardzo zależało na jej zatrudnieniu, bo to doskonały powrót do przeszłości, który pokazuje, że w telewizji mogą być osoby w różnym wieku - podaje źródło ''Plotka''.

Fani Katarzyny Dowbor mają szansę zobaczyć swoją ulubioną prezenterkę w jednym z flagowych programów stacji - mowa oczywiście o śniadaniówce "Pytanie na śniadanie". Zadaniem Katarzyny Dowbor ma być przede wszystkim pozyskanie nowych widzów dla Telewizji Polskiej.

Nowa szefowa ''Pytania na śniadanie'' stawia przede wszystkim na doświadczenie. Jak Kasia będzie chciała i miała czas, będzie mogła też w przyszłości realizować inne misyjne projekty. Zwolnienie z Polsatu pokazało, że ma wielu fanów, więc liczy się na to, że przyciągnie ich do oglądania TVP - dodaje źródło ''Plotka''.

Przypomnijmy, że dopiero co z "Pytania na śniadanie" zwolniono sporą część prowadzących, m.in. Idę Nowakowską, Małgorzatę Opczowską czy Tomasza Wolnego, a roszady mają bezpośredni związek z objęciem stanowiska szefowej programu przez Kingę Dobrzyńską.

Chciałabym, żeby ten program był ciągle lubiany przez widzów. I zrobię wszystko, żeby tak było - mówiła dla ''Wirtualnych mediów'' Kinga Dobrzyńska.

Wygląda na to, że propozycja współpracy dla Katarzyny Dowbor w "Pytaniu na śniadanie" jest ważnym krokiem ku zyskaniu jeszcze większej sympatii widzów przez program. Póki co widzom pozostaje czekać, aż prezenterka oficjalnie potwierdzi te doniesienia.

Chcielibyście zobaczyć Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej śniadaniówkę TVP?

