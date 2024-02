W lutym Beata Tadla dołączyła do ekipy „Pytania na śniadanie” po wielkich zmianach, jakie zaszły w mediach publicznych. W przeszłości dziennikarka dała się poznać szerszej publiczności, występując w TVN Style, TVN oraz TVN24. Miała także epizod w TVP, gdzie prowadziła główne wydanie „Wiadomości”. Później prezenterka związała się z formatem „Onet rano”. Z czasem stała się kimś więcej niż redaktorką. W 2018 roku wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami” i wygrała taneczny show. Życie zawodowe Beaty Tadli jest pełne sukcesów, na które ciężko pracowała. Nie wszyscy widzowie wiedzą, że dziennikarka dwukrotnie ciężko zachorowała. O problemach zdrowotnych opowiedziała po dłuższym czasie.

Po latach Beata Tadla wróciła do TVP. Jej kariera w mediach jest na tyle imponująca, że nazwisko dziennikarki zna większość widzów. Pewne fakty z życia osobistego nowej prowadzącej „Pytanie na śniadanie” jednak nadal mogą być nieznane. Po latach prezenterka ujawniła, że niedługo po narodzinach syna walczyła z bardzo ciężką chorobą. Przez długi czas nie mogła też zobaczyć pociechy, która zrodziła się z jej związku z Radosławem Kietlińskim.

Zobacz także: Kim jest mąż Beaty Tadli? To jemu powiedziała "TAK"

Stan gwiazdy był na tyle poważny, że przyjęła sakrament namaszczenia. O szczegółach opowiedziała w mediach społecznościowych. Do tej poruszającej refleksji skłonił ją finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaczęło się od wysokiej gorączki po porodzie. Ta sytuacja odbiła się nie tylko na jej zdrowiu fizycznym, ale także psychicznym.

Po cesarskim cięciu zaczęła się gorączka, leżałam pod dwiema kołdrami i drżałam z zimna, natychmiast rozwinęło się obustronne zapalenie płuc. Posłuszeństwa zaczęła odmawiać wątroba, nerki, serce było powiększone, a ciało pokryte wybroczynami. Byłam nieprzytomna, podłączona do aparatury, rodzice przy moim szpitalnym łóżku, noworodek u teściów. Potem ksiądz z namaszczeniem chorych i nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. Walka o życie. Trochę to trwało… Kiedy udało się, w końcu ustalić, że zaatakował mnie gronkowiec złocisty, można było podać odpowiedni antybiotyk. Dożylnie, bo żołądek i tak by nie przyjął. Przeżyłam, ale do sił wracałam bardzo długo. Swojego syka mogłam zobaczyć po trzech tygodniach od narodzin. O karmieniu piersią nie było mowy. Trzeba było rehabilitować nawet płuca. Rana po operacji nie mogła się zagoić przez długie miesiące. Rana w głowie przez kilka lat, bo sepsa spowodowała paniczny lęk o życie, strach przed szpitalem i kolejną ciążą. Być może szybsza diagnoza uchroniłaby mnie i wiele, wiele innych osób przed cierpieniem i konsekwencjami zakażenia. Innych przed śmiercią

– wyjaśniła wówczas Beata Tadla.