Wielki kinowy hit już w telewizji. 6.11 fani dobrego filmu o 20:00 włączą Telewizję Puls!

Co warto zobaczyć dziś w telewizji? TV Puls po raz kolejny wyemituje film nagrodzony kilkoma Oscarami! O godzinie 20.00 spora część widzów z pewnością włączy właśnie tą stację. Jeśli nie macie pomysłu, jak spędzić środowy wieczór, przychodzimy do Was ze świetną propozycją. Poznajcie szczegóły!