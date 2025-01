Julia Von Stein bardzo dobrze sobie radzi w naszym show-biznesie i choć nie pojawia się w "Królowych życia", to udało jej się wymyślić pomysł na siebie. Jej kanał na YouTubie świetnie się rozwinął i coraz więcej osób chętnie go ogląda. Czy celebrytka chciałaby wrócić do telewizji? Wszystko stało się jasne po rozmowie z naszym dziennikarzem.

Julia Von Stein wróci do telewizji? Mówi o "Królowych życia"

Julia Von Stein to celebrytka, która zdobyła popularność dzięki takim programom jak "Diabelnie boskie" czy"Królowe życie". Z tego ostatniego postanowiła odejść, ponieważ stwierdziła, że nie chce "robić na rachunek sześciu dziewczyn, tylko na swój własny", dlatego założyła swój kanał na YouTubie. 27-latka ma całkiem sporą oglądalność, a jej filmiki mają nawet ponad 400 tysięcy wyświetleń. W rozmowie z naszym reporterem Party.pl Julia Von Stein zdradziła, czy jest zadowolona ze swojej działalności w internecie bardziej niż w telewizji.

Wolałabym być w telewizji, bo jednak telewizja daje ogromny prestiż, daje rozpoznawalność w każdej grupie wiekowej. To jest ogromny atut telewizji (...) Nigdy nie ukrywałam, kto ciągnął ten program, w którym byłam. Wcześniej ciągnęła pani Dagmara, odeszłam ja i nagle programu nie ma. No to chyba o czymś mówi – powiedziała Julia Von Stein.

Co jeszcze zdradziła Julia Von Stein? Celebrytka nawiązała również do swojej przyszłości. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

