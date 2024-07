Beata Tadla nie szuka nowej pracy. Dziennikarka, która niedawno została zwolniona z Telewizji Polskiej, chwilowo nie ma konkretny planów zawodowych. Podczas kiedy wszyscy zastanawiają się nad kolejnym etapem w karierze Beaty Tadli, ona sama wydaje się nie szczególnie przejmować utratą pracy. Dziennikarka skupia się na pielęgnowaniu więzi rodzinnych i odpoczynku. Niedawno była widziana na wspólnym wyjściu do kina z synem i partnerem Jarosławem Kretem. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie rodzina jest dla Beaty Tadli najważniejsza. Dziennikarka postanowiła skupić się na perfekcyjnym wykończeniu nowego domu pod Warszawą, który jakiś czas temu kupiła wraz z ukochanym.

Beata Tadla i Jarosław Kret zamieszkają w nowym domu

Była prowadząca "Wiadomości" zdradziła, że obecnie marzy głównie o przeprowadzce do nowego domu. I to właśnie przygotowania do tego wielkiego dnia najbardziej ją pochłaniają.

Właśnie kończymy remont. Nasz dom jest przepiękny. Już niedługo to będzie nasze wspólne gniazdko, wkrótce będziemy się nim cieszyć już na zawsze. Mam teraz więcej czasu, który mogę poświęcić urządzaniu domu. Właśnie na tym się teraz skupiam, a nie na szukaniu pracy - zdradziła Beata Tadla magazynowi "Gwiazdy".

Myślicie, że zaraz po przeprowadzce do nowego domu dziennikarka znów zapragnie wrócić do pracy w mediach?

Zobacz też: Beata Tadla założyła konto na Twitterze: "Natychmiast przybyło mi kilka warstw twardego pancerza".

