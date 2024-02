Gdy Beata Tadla została jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" zaczęła pojawiać się na językach wszystkich. Media i internauci zaczęli śledzić każdy jej ruch w mediach społecznościowych, dlatego teraz jej najnowszy filmik wzbudził tyle emocji. W komentarzach roi się od gratulacji.

Beata Tadla pokazała nowe nagranie. Ma co świętować

Beata Tadla to obecnie jedna z najbardziej popularnych polskich prezenterek. Widzowie zapewne wciąż pamiętają ją, gdy prowadziła takie programy jak "Kawa czy herbata" czy "Onet rano". Jednak ostatnio zrobiło się o niej głośno, gdy pojawiła się u boku Tomasza Tylickiego jako prowadząca śniadaniówkę TVP. Nie da się ukryć, że jej debiut podzielił widzów porannego programu, którzy mieli mieszane uczucie, co do jej nowej roli. Beata Tadla wydała nawet oświadczenie po debiucie w "Pytaniu na śniadanie", w którym podkreśliła, że "przyjmuję godnie konstruktywną krytykę". Teraz na swoim profilu dziennikarka postanowiła pochwalić się pewną nowiną.

Beata Tadla AKPA/Niemiec

Na Instagramie Beaty Tadly pojawiło się nowe romantyczne nagranie razem z mężem Michałem Cebulą. W 2021 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a dziś wypada rocznica ich ślubu. Z tej okazji dziennikarka postanowiła opublikować sklejkę z różnych nagrań z ukochanym, by pochwalić się ich miłością.

I wszystko stało się lepsze, piękniejsze i łatwiejsze. Dzięki Tobie, Mężu — napisała Beata Tadla.

Pod nagraniem prowadzącej "Pytanie na śniadanie" pojawiło się mnóstwo gratulacji nie tylko od internautów, ale również od jej kolegi z pracy Tomasza Tylickiego.

Gratulacje KOCHANI. Dużo miłości — napisał Tomek Tylicki.

Gratulacje, widać szczęśliwą kobietę

Gratulacje dla Was Beatko. Bądźcie szczęśliwi i kochajcie się. Wszystkiego naj naj naj dla Was

Dzień bez miłości to dzień stracony. Kibicuje waszej miłości. Miłości jest piękna — piszą internauci.

