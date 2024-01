Doniesienia o zwolnieniu wszystkich ze "starej" ekipy "Pytania na śniadanie" stają się rzeczywistością. Izabella Krzan wraz ze współprowadzącym Tomaszem Kammelem, jako kolejni pożegnali się ze śniadaniówką.

Izabella Krzan odchodzi z "Pytania na śniadanie"

W środę, 24.01, do sieci trafiła informacja o kolejnych zwolnieniach z "PNŚ", którą podzieliła się Izabella Krzan. Gwiazda TVP opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z podziękowaniami dla widzów oraz całej ekipy "Pytania na śniadanie". Prezenterka była gospodynią "PNŚ" od 2021 roku i wraz z Tomaszem Kammelem tworzyli duet "Krzammel", który szybko skradł serca widzów.

A to feler, westchnął seler! Dziękuję Wam za wspaniałą trzyletnią przygodą w PnŚ! Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę, Wam widzowie za ogrom sympatii, serdeczności, a w ostatnich tygodniach tęsknoty, a Tobie Mordzia @tomaszkammel za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy - czytamy.

Zastanawiające jest to, co nastąpiło później. Mianowicie, prezenterka dodała zdanie, które może dać do myślenia. Czy Krzan ma już propozycje pracy w innych stacjach?

Czuję w kościach, ze niebawem spotkamy się TU lub TAM i mam nadzieje, ze wyruszycie w tę podróż ze mną! - dodała.

Fani programu nie kryją rozżalenia i wspierają byłą prowadzącą "Pytania na śniadanie" w komentarzach:

Zmiany są dobre, nie ważne jakie. Będzie dobrze

Duet doskonały! Super było was oglądać! Słabe posunięcie TVP

Czytam i nie mogę uwierzyć. Co za chorzy ludzie. Jak można zwalniać ludzi i tym samym karać resztę społeczeństwa skoro oglądalność była tak wysoka. Brak słów. Oby kiedyś wróciło do normalności. - rozpisują się fani programu.

Warto dodać, że z programem pożegnali się już: Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Opczowska, Ida Nowakowska, Tomasz Wolny. Są to naprawdę radykalne zmiany ze strony stacji, które mają na celu odświeżenie programu "Pytanie na śniadanie". A co Wy myślicie o tak dużych zmianach?

