Joanna Koroniewska już 10 lat temu odeszła z "M jak miłość", ale mimo to dość regularnie pojawiają się zapytania, czy ma zamiar wrócić do produkcji. W najnowszym wywiadzie odniosła się do sprawy i rozwiała wszelkie wątpliwości. Ujawniła również, dlaczego tak naprawdę zdecydowała się odejść.

Reklama

Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"?

Chociaż obecnie Joanna Koroniewska stara się skupiać przede wszystkim na życiu rodzinnym i nieczęsto raczej wraca do tematu "M jak miłość", wciąż jest z nim wiązana. W rolę Małgosi Mostowiak wcielała się od momentu powstania serialu, a swoją przygodę z produkcją zakończyła dopiero w 2013 roku. Nie ukrywała, że odejście z "Emki" było pokierowane chęcią skupienia się na rodzinie.

Joanna Koroniewska EOS

Zobacz także: Już wiadomo, jak Joanna Koroniewska dogaduje się z teściową. Jest nagranie

Minęło już 10 lat, odkąd postać Małgosi zniknęła, a mimo to dyskusje na temat tego, czy Joanna Koroniewska wróci do serialu, przewijają się dość regularnie. Ostatnio aktorka udzieliła wywiadu Pomponikowi, w którym po raz kolejny została zapytana o to, czy kiedyś jeszcze wcieli się w Mostowiakównę.

Nigdy - skwitowała krótko.

Jak podkreśliła, chciałaby ostatecznie zamknąć ten etap w swoim życiu i iść naprzód. Po tak długim czasie nie widzi siebie w "M jak miłość" i przyznaje, że dalej jest zmęczona tym rodzajem pracy.

Nie męczyła mnie sama praca, bo uwielbiam aktorów, którzy tam grają i ekipę. Męczyło mnie to, że kiedy zaczęłam być mamą dorastającej córki, która miała szkołę i w określonych momentach miała wakacje czy ferie, to moi koledzy teraz muszą pracować, a ja wyjadę z córką na ferie. To jest dla mnie zdecydowanie ważniejsze - wyjaśniła w rozmowie z Pomponikiem.

Joanna Koroniewska EOS

Zobacz także: Maciej Dowbor wypalił do żony bez zastanowienia. Naprawdę to powiedział. Fani: "Przesadził"

Joanna Koroniewska zdradziła nawet, że produkcja "Emki" co jakiś czas do niej dzwoni, dając znać, że drzwi nadal są dla niej szeroko otwarte.

Raz na jakiś czas produkcja dzwoni i pyta. Tak, mam otwartą drogę, ale nadal mówię, że nie jest to potrzebne

Reklama

Obecnie aktorka skupia się głównie na prowadzeniu Instagrama, gdzie regularnie zamieszcza komediowe filmiki, parodiując zwyczajne, codzienne sytuacje. Ostatnio byliśmy świadkami, jak Joanna Koroniewska zemściła się na mężu, dostarczając tym samym swoim fanom sporo rozrywki.