Praca w mediach bywa nieprzewidywalna, a w stacjach wciąż pojawiają się nowe twarze. Trzeba jednak przyznać, że nie jest łatwo zdobyć sympatie widzów, ale Anię Kalczyńskiej świetnie się to udało. Nic dziwnego, że po tym, jak musiała pożegnać się ze śniadaniówką TVN, otrzymała propozycje od konkurencyjnej stacji. Już niebawem widzowie TVP World będą mogli zobaczyć prezenterkę na antenie.

Reklama

Anna Kalczyńska dostała prace w TVP

Anna Kalczyńska to znana i lubiana dziennikarka, którą widzowie pokochali jako prowadzącą "Dzień dobry TVN". Przez prawie 10 lat dziennikarka witała się z widzami śniadaniówki u boku Roberta Kantereita, Jarosława Kuźniara oraz Andrzeja Sołtysika. To z tym ostatnim prowadzącym współprowadziła śniadaniówkę najdłużej, bo aż przez 7 lat. Obecnie Sołtysik pracuje dla TVP Warszawa w paśmie "Dobrego dnia", teraz wygląda na to, że to tej samej stacji dołączyła Anna Kalczyńska.

Przypominamy, że podczas rewolucji w "Dzień Dobry TVN" z programem musiała pożegnać się połowa prowadzących m.in. Ania Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak. Ich odejście odbiło się szerokim echem w mediach, a wielu widzów nie było zadowolonych z tak drastycznych zmian. Na szczęście byli prowadzący, świetnie sobie radzą po odejściu ze śniadaniówki. Teraz w mediach pojawiła się informacja, że Anna Kalczyńska dołączyła do redakcji TVP World, całodobowej stacji informacyjnej nadającej w języku angielskim. Dziennikarka ma poprowadzić wieczorny serwis informacyjny "World News Tonight" oraz nowy program publicystyczny "Face to Face".

Do zespołu TVP World dołącza Anna Kalczyńska. Dziennikarka poprowadzi nowy program publicystyczny oraz główny serwis informacyjny World News Tonight. Witamy na pokładzie i do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek — czytamy na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, nawet sama Anna Kalczyńska napisała, że już nie może się doczekać pracy dla stacji.

Z ogromnym entuzjazmem dołączam i zapraszam w poniedziałek ! — napisała Anna Kalczyńska.

Prezenterka otrzymała ogromne wsparcie nie tylko od internautów, ale również znanych osobowości związanych z Telewizją Polską. Wielu internautów nie ma wątpliwości, że stacja znalazła idealną osobą na tę pozycję.

Ale fajnie, bardzo się cieszę! Do zobaczenia :) — napisał Mateusz Szymkowiak.

Super Aniu !! Bardzo się cieszę — napisał Robert Stockinger.

Gratulacje! Taka dziennikarka na pokładzie to prawdziwy skarb

Super, nareszcie na swoim idealnym miejscu! Będę czekać na poniedziałek — czytamy dalej w komentarzach.

Przypominamy, że Anna Kalczyńska miała żal do TVN i nie ukrywała, że rozstanie ze śniadaniówką i widzami ją boli. Na szczęście widzowie znów będą mogli ją oglądać na antenie, a my nie mamy wątpliwości, że dziennikarka sprawdzi się świetnie w nowej roli.

A wy będziecie oglądać Anne Kalczyńską w TVP World?

Reklama

Zobacz także: Pokazała zdjęcie z Tomaszem Jakubiakiem. Wpis Anny Kalczyńskiej chwycił mnie za serce