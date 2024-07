Beata Tadla została zwolniona z Telewizji Polskiej. Jak podał portal Wirtualnemedia.pl, dziennikarka otrzymała wypowiedzenie dziś rano. Zaledwie wczoraj zawieszono ją w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

AKTUALIZACJA:

Dziennikarka wydała oświadczenie! Jak skomentowała swoje odejście z TVP?

Kochani!

To nie jest zły dzień! To jeden z najwspanialszych, jakie przeżywam. Telefon i skrzynka dają mi znać co sekundę. Tylu ciepłych słów i takiego wsparcia nie otrzymałam nigdy. I pięknie za to wszystko dziękuję. Kłaniam się nisko wszystkim, którym przygotowywane przez nas Wiadomości sprawiały przyjemność. Robiliśmy ten program dla widzów, nie dla polityków. I dlatego recenzje widzów były i pozostaną dla mnie jedyną oceną, jaką biorę pod uwagę. Przez lata tych ocen było mnóstwo - czasem surowe, ale najczęściej ciepłe i konstruktywne. Dziękuję za wszelkie wyrazy sympatii. Dziękuję całemu zespołowi - temu, który właśnie przestał istnieć. Drugiej takiej ekipy nie ma na świecie! Znikamy bez najmniejszego poczucia klęski. Na naszych nazwiskach niektórzy politycy dokonali publicznej chłosty. Rzekome zło zostało spersonalizowane i usunięte. Klasyka... Chciałabym jeszcze jedno dodać. Nigdy nie usłyszałam żadnego komplementu od polityka. Takowy uznałabym za policzek. A być w tak wybitnym gronie znienawidzonych przez władzę to dla dziennikarza zaszczyt! Moje rozstanie z TVP odbyło się bardzo kulturalnie. Ot, nie pasuję do koncepcji nowych Wiadomości. Czy mogłabym się z tym nie zgodzić? Ściskam wszystkich, ile tylko sił mi starczy. Jesteście wspaniali!