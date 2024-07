To już oficjalne! Żona Tomasza Lisa dołączyła do portalu natemat.pl! Hanna Lis nagrała specjalne wideo, w którym informuje wszystkich, że od marca zacznie pracę w portalu, w którym głównym udziałowcem jest Tomasz Lis, czyli jej mąż. Czym zajmie się dziennikarka?

Czym zajmie się Hanna Lis w natemat.pl?

Po zwolnieniu Hanny Lis z TVP długo zastanawiano się, co dalej z karierą dziennikarki. Ona sama zapewniała, że nie chce zajmować się polityką, ale również, że nie myśli na razie o pracy. Wtedy pojawiły się plotki, że już niedługo Hanna Lis dołączy do ekipy portalu natemat.pl, gdzie zajmie się działem stylowym. W końcu nie od dziś wiadomo, że dziennikarka zna się na trendach, kocha modę, na co dowodem jest chociażby przyjaźń z Joanną Przetakiewicz. Ponadto - jakiś czas temu Hanna Lis prowadziła bloga kulinarnego. Ale okazuje się, że w portalu będzie zajmować się wieloma rzeczami, nie tylko modą i gotowaniem.

Witajcie. Od jakiegoś czasu marzyłam o tym, aby w swoim zawodowym życiu przestawić wreszcie wajchę i ruszyć zupełnie nowym, nieznanym do tej pory torom, i to marzenie właśnie się spełnia. Dołączam do grupy natemat.pl, zespołu fantastycznych, kreatywnych ludzi, z którymi zaczynamy tworzyć zupełnie nowy rozdział w historii tego portalu. Oczywiście natemat.pl polityką stoi i to się nie zmieni, chcemy jednak pokazać to lepsze, piękniejsze życie poza polityką, będziemy więc mówić o kulturze wysokiej i masowej, o trendach, o podróżach bliskich i dalekich, o kuchni, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy inspirują i dotykać, które nas przejmują, a czasami po prostu wkurzają. Ruszamy na początku marca, bądźcie z nami! - zapowiada Hanna Lis w specjalnym wideo.

Będziecie zaglądać na serwis? Czy Hanna odnajdzie się w nowej roli? Przekonamy się już w marcu.

